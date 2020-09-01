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Полнолуние 2 сентября: какое влияние окажет на психику человека

Сегодня, 14:18

Астрологи рассказали, почему в эмоциональном плане – это тяжелый период

Завтра, 2 сентября 2020, произойдет полнолуние в знаке зодиака Водолей, которое окажет сильное влияние на людей, ведь в это время очень много лунной энергии и поэтому ум и психика человека находятся в нестабильном состоянии. Астрологи рассказали, почему в период полнолуния люди подвержены раздражению, беспокойству, увеличиваются страхи и что важно сделать в это время.

Полнолуние 2 сентября: какое влияние окажет на психику человека

В эмоциональном плане – это сложный день, поэтому важно контролировать свои мысли и чувства. Энергия в день полнолуния и за день-два до него – бьет ключом и требует выхода. Поэтому и можно заметить резкие перемены настроения у людей, бессонницу и особенно частые капризы детей.

В полнолуние ощутимо внутреннее напряжение. Это время подведения итогов вашей работы, завершение дел и шанс благополучно избавиться от ненужных вам вещей, работы, связей.

Полнолуние 2 сентября: какое влияние окажет на человека
Полнолуние 2 сентября: какое влияние окажет на человека
Фото: Pixabay

В то же время, вам непременно придут известия, которых вы давно ждете, креативные идеи, вам вернут все долги, возможны вещие сны и необычные знакомства. Откажитесь от принятия важных решений в этот период и не вступайте ни с кем в конфликты.

Вы можете почувствовать себя одинокими и могут даже обостриться зависимости.

Чтобы минимизировать напряжение этого дня, займитесь медитацией, йогой, уделите время на размышления, мечты и определение своих главных ценностей.

Полнолуние 2 сентября: как провести этот день

  • Проведите работу над своим мысленным потоком: не поддавайтесь негативу и тревожным мыслям, переключайте сразу свое внимание на что-то хорошее.
  • Успокаивайте свой ум, чтобы не терять энергию, которую могут забирать ненужные мысли.
  • Больше времени проводите на природе, практикуйте медитацию, читайте молитвы.
  • В этот период могут приходить озарения, поэтому как только возникают какие-то важные мысли, сразу запишите их.

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Источник: Сегодня
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