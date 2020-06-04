Полнолуние 5 июня 2020 года: какое влияние окажет на человека

В период полнолуния опасным может быть употребление алкоголя

Первое летнее полнолуние 2020 года произойдет 5 июня в 22:13 по киевскому времени. Влияние Луны будет еще сильнее, ведь в этот же период состоится и лунное затмение. Примечательно, что Луну в этот месяц принято называть клубничной из-за того, что она приходится на сезон сбора ягод.

Какое влияние полнолуние окажет на человека

Во время полнолуния мы видим Луну полностью во всей ее красе. Лунный свет, в этой фазе Луны, по-разному может влиять на людей. Да еще и организм в этот период яростно расходует накопленные силы. Может проявиться бессонница, повышенная раздражительность и эмоциональность.

Как полнолуние влияет на человека Фото: stocksnap.io

Полнолуние 5 июня пройдет в знаке зодиака Стрельца, а это значит, что люди будут становиться более спокойными и уравновешенными. У них появится потребность и желание помочь своим близким.

В период полнолуния опасным может быть употребление алкоголя. В это время случается самое большое количество дорожно-транспортных происшествий, техногенных аварий и катастроф. Лучше в это время не проводить хирургические операции.

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Интересно, что в полнолуние наблюдается максимальная рождаемость детей. Появляется избыточная импульсивность в общении, повышается тяга к негативному мышлению.

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