Пора в отпуск: 10 признаков, что вам срочно нужен отдых

Сейчас самый разгар отпускной кампании

Отдыхать тоже нужно. Фото: pixabay

Время отпусков в самом разгаре, и если кроме желания вы замечаете за собой раздражение, гнев к коллегам и клиентам, плохой сон и упадок сил, тогда вам пора отдохнуть.

Эксперты Международного кадрового портала HeadHunter Украина определили 10 признаков того, что вам срочно нужен отпуск.

1. Усталость.

Уже с утра вы чувствуете себя разбитым, уставшим, хотя проспали положенные 7-8 часов. Понедельник напоминает пятницу – выходных не хватает, хотя вы отсыпались и "отлеживались", а не ходили в поход или сплав по горной реке. Список дел вызывает тоску и отчаяние, хотя его объем не менялся последние 2-3 недели. Дома вы сразу бежите к холодильнику, а после заваливаетесь спать, о книгах, кино или общении с друзьями не может быть и речи. Общий упадок сил и апатия — характерные симптомы того, что вы вконец уработались.

2. Бессонница.

Организм хочет отдыхать, но не может. До глубокой ночи вы считаете овец, а утром еле встаете по будильнику, при этом чувствуете себя разбитым и уставшим.

3. Беспричинная тревога.

У вас вдруг появляются мысли о том, что вас могут уволить, ограбить в переулке, обсчитать в магазине. Раньше у вас никогда не было таких переживаний, а вот теперь, когда нервная система истощена, вас часто посещают тревожные мысли.

4. Проблемы с аппетитом.

Вы то беспрестанно что-то грызете, то весь день не чувствуете голода. Ваш рацион сильно изменился: вы налегаете на сладкое, подсознательно активируя "гормон радости".

5. Невозможность сосредоточиться.

Вы тратите половину своего рабочего дня для того, чтобы понять, зачем вообще вы здесь. А когда понимаете, не можете проработать и пяти минут без того, чтобы заглянуть в соцсеть, проверить почту или заняться еще чем-то. А вот работу делаете спустя рукава: в отчете куча ошибок, в переписке с партнерами – смешные описки, в рабочем емейле – пропущенные буквы и слова. Скорее всего, причина невнимательности – в накопившейся усталости.

6. Неоправданная раздражительность.

Вы готовы наброситься на коллег за каждую мелочь или даже без причины, ваши домашние называют вас тираном, вы начали срывать зло на пассажирах в общественном транспорте и людях в очереди на кассу в супермаркете.

7. Постоянное желание уединиться.

Вам физически сложно контактировать с людьми, единственное, о чем вы мечтаете, – чтобы все оставили вас в покое. Вы не желаете ничего знать о проблемах окружающих, вы полностью сосредоточены на себе. Вы не способны ни сопереживать, ни помогать, ни сочувствовать.

8. Отсутствие радости.

Те вещи, которые еще вчера приносили удовольствие и радость, сегодня оставляют вас равнодушным. Вам кажется, что ничто в мире не стоит вашей улыбки. О чем бы вы ни подумали, о ком бы ни говорили – на любую тему вам есть что сказать плохого. Вы отказываетесь замечать в людях и событиях позитивные стороны.

9. Беспорядок.

Вы не можете заставить себя заняться уборкой в доме, да и на рабочем месте у вас полный кавардак.

10. Полное отсутствие мотивации и амбиций.

Вам все равно, будет ли работа над новым проектом интересной, захватывающей, принесет ли она хорошие дивиденды компании, будет ли важной лично для вас. Более того, вам абсолютно безразлично, что работа над этим проектом может стать путем к повышению. Вас не мотивируют даже деньги, не говоря уже о карьерных перспективах.

Если вы обнаружили у себя хотя бы половину этих признаков – срочно в отпуск!

Кстати, данные опроса hh.ua показали, что 72% респондентов отметили лето как наиболее типичный сезон для отдыха и отпусков. 12% опрошенных обычно отдыхают от работы весной, и приблизительно столько же (11%) – осенью. И всего лишь 5% обычно берут отпуск зимой.

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