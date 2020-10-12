Последний ретроградный Меркурий в 2020 году. Ура! Какое влияние он окажет на людей

Самыми напряженными будут первые три дня ретроградности и заключительный день

С 14 октября Меркурия будет ретроградным и продлиться это до 3 ноября. Это будет третья и последняя ретроградность Меркурия в 2020 году и пройдет она в знаке Скорпиона и Весов. Что означает ретроградность планеты, чего ждать от Меркурия в октябре и чего необходимо избегать – выясняли в материале.

Что такое ретроградность планеты

Это период принято воспринимать с настороженностью, но важно просто понимать, что означает ретроградность. Она говорит о том, что Меркурий как бы "отдыхает" в этот период. И раз он временно сложил бразды правления, то подчиненные ему области остаются без поддержки. Именно поэтому происходят сбои в работе техники, недопонимание и накал эмоций в общении, срываются поездки и переговоры.

Стоит отметить, что в этот период влияние ретроградного Меркурия будет ощущаться еще сильнее, ведь еще не закончился ретроградный Марс.

Что нельзя делать и чем лучше заняться в ретроградный Меркурий Фото: Pixabay

Самыми напряженными будут первые три дня ретроградного Меркурия и заключительный день – 3 ноября.

Ретроградный Меркурий: какое влияние окажет на человека

Важно понимать, что влияние ретроградного Меркурия не будет одинаковым для всех людей. Каждый человек находится в своей точке жизненного пути, что показывает натальная карта, поэтому и период этот пройдет для каждого по разному.

Но сочетание ретроградности Марса и Меркурия могут принести довольно интересное развитие событий с людьми из прошлого – встречи, общение с бывшими партнерами.

В этот период вы можете глубоко погрузиться в обучение, астрологию, эзотерику и психологию.

В то же время – ретроградный Меркурий может раскрыть давние тайны, поэтому не исключены конфликты, месть и выяснение отношений.

Ретроградный Меркурий: что важно сделать в этот период

Начинайте подводить итоги 2020 года. Займитесь своим хобби. Наведите порядок дома, в телефоне, на рабочем месте, в своей голове. Завершите начатые дела. Займитесь поиском пропавших вещей. Повторите пройденный учебный материал. Перечитайте те произведения, которые вам нравятся. Записывайте все идеи, которые приходят вам в голову. Подведите итоги своей деятельности. Больше отдыхайте.

Ретроградный Меркурий: что нельзя делать в этот период

Не начинайте новые дела, проекты. Не принимайте важных решений по поступающим предложениям и возникающим идеям. Не стоит менять работу и оформляться на новое рабочее место. Повремените с регистрацией бизнеса и запуском нового проекта. Не начинайте обучение в новой для вас сфере. Повремените с подписанием договоров и заключением сделок. Нельзя совершать крупных сделок с большими суммами денег, а также с недвижимостью, техникой и автомобилями. Перенесите оформление займов, кредитов и передачи денег в долг. Не стоит переезжать в это время.

Если же вы принимаете серьезное решение в период ретроградности Меркурия, то реализовывать его необходимо уже после 10 ноября. Сейчас время для обдумывания и взвешивания.

Что такое астрологическая диета и как правильно питаться в ноябре – смотрите видео:

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