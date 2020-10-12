Последний ретроградный Меркурий в 2020 году. Ура! Какое влияние он окажет на людей
Самыми напряженными будут первые три дня ретроградности и заключительный день
С 14 октября Меркурия будет ретроградным и продлиться это до 3 ноября. Это будет третья и последняя ретроградность Меркурия в 2020 году и пройдет она в знаке Скорпиона и Весов. Что означает ретроградность планеты, чего ждать от Меркурия в октябре и чего необходимо избегать – выясняли в материале.
Это период принято воспринимать с настороженностью, но важно просто понимать, что означает ретроградность. Она говорит о том, что Меркурий как бы "отдыхает" в этот период. И раз он временно сложил бразды правления, то подчиненные ему области остаются без поддержки. Именно поэтому происходят сбои в работе техники, недопонимание и накал эмоций в общении, срываются поездки и переговоры.
Стоит отметить, что в этот период влияние ретроградного Меркурия будет ощущаться еще сильнее, ведь еще не закончился ретроградный Марс.
Самыми напряженными будут первые три дня ретроградного Меркурия и заключительный день – 3 ноября.
Важно понимать, что влияние ретроградного Меркурия не будет одинаковым для всех людей. Каждый человек находится в своей точке жизненного пути, что показывает натальная карта, поэтому и период этот пройдет для каждого по разному.
Но сочетание ретроградности Марса и Меркурия могут принести довольно интересное развитие событий с людьми из прошлого – встречи, общение с бывшими партнерами.
В этот период вы можете глубоко погрузиться в обучение, астрологию, эзотерику и психологию.
В то же время – ретроградный Меркурий может раскрыть давние тайны, поэтому не исключены конфликты, месть и выяснение отношений.
- Начинайте подводить итоги 2020 года.
- Займитесь своим хобби.
- Наведите порядок дома, в телефоне, на рабочем месте, в своей голове.
- Завершите начатые дела.
- Займитесь поиском пропавших вещей.
- Повторите пройденный учебный материал.
- Перечитайте те произведения, которые вам нравятся.
- Записывайте все идеи, которые приходят вам в голову.
- Подведите итоги своей деятельности.
- Больше отдыхайте.
- Не начинайте новые дела, проекты.
- Не принимайте важных решений по поступающим предложениям и возникающим идеям.
- Не стоит менять работу и оформляться на новое рабочее место.
- Повремените с регистрацией бизнеса и запуском нового проекта.
- Не начинайте обучение в новой для вас сфере.
- Повремените с подписанием договоров и заключением сделок.
- Нельзя совершать крупных сделок с большими суммами денег, а также с недвижимостью, техникой и автомобилями.
- Перенесите оформление займов, кредитов и передачи денег в долг.
- Не стоит переезжать в это время.
Если же вы принимаете серьезное решение в период ретроградности Меркурия, то реализовывать его необходимо уже после 10 ноября. Сейчас время для обдумывания и взвешивания.
Что такое астрологическая диета и как правильно питаться в ноябре – смотрите видео:
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