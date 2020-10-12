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Последний ретроградный Меркурий в 2020 году. Ура! Какое влияние он окажет на людей

Сегодня, 11:36

Самыми напряженными будут первые три дня ретроградности и заключительный день

С 14 октября Меркурия будет ретроградным и продлиться это до 3 ноября. Это будет третья и последняя ретроградность Меркурия в 2020 году и пройдет она в знаке Скорпиона и Весов. Что означает ретроградность планеты, чего ждать от Меркурия в октябре и чего необходимо избегать – выясняли в материале.

Что такое ретроградность планеты

Это период принято воспринимать с настороженностью, но важно просто понимать, что означает ретроградность. Она говорит о том, что Меркурий как бы "отдыхает" в этот период. И раз он временно сложил бразды правления, то подчиненные ему области остаются без поддержки. Именно поэтому происходят сбои в работе техники, недопонимание и накал эмоций в общении, срываются поездки и переговоры.

Стоит отметить, что в этот период влияние ретроградного Меркурия будет ощущаться еще сильнее, ведь еще не закончился ретроградный Марс.

Что нельзя делать и чем лучше заняться в ретроградный Меркурий
Что нельзя делать и чем лучше заняться в ретроградный Меркурий
Фото: Pixabay

Самыми напряженными будут первые три дня ретроградного Меркурия и заключительный день – 3 ноября.

Ретроградный Меркурий: какое влияние окажет на человека

Важно понимать, что влияние ретроградного Меркурия не будет одинаковым для всех людей. Каждый человек находится в своей точке жизненного пути, что показывает натальная карта, поэтому и период этот пройдет для каждого по разному.

Но сочетание ретроградности Марса и Меркурия могут принести довольно интересное развитие событий с людьми из прошлого – встречи, общение с бывшими партнерами.

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В этот период вы можете глубоко погрузиться в обучение, астрологию, эзотерику и психологию.

В то же время – ретроградный Меркурий может раскрыть давние тайны, поэтому не исключены конфликты, месть и выяснение отношений.

Ретроградный Меркурий: что важно сделать в этот период

  1. Начинайте подводить итоги 2020 года.
  2. Займитесь своим хобби.
  3. Наведите порядок дома, в телефоне, на рабочем месте, в своей голове.
  4. Завершите начатые дела.
  5. Займитесь поиском пропавших вещей.
  6. Повторите пройденный учебный материал.
  7. Перечитайте те произведения, которые вам нравятся.
  8. Записывайте все идеи, которые приходят вам в голову.
  9. Подведите итоги своей деятельности.
  10. Больше отдыхайте.

Ретроградный Меркурий: что нельзя делать в этот период

  1. Не начинайте новые дела, проекты.
  2. Не принимайте важных решений по поступающим предложениям и возникающим идеям.
  3. Не стоит менять работу и оформляться на новое рабочее место.
  4. Повремените с регистрацией бизнеса и запуском нового проекта.
  5. Не начинайте обучение в новой для вас сфере.
  6. Повремените с подписанием договоров и заключением сделок.
  7. Нельзя совершать крупных сделок с большими суммами денег, а также с недвижимостью, техникой и автомобилями.
  8. Перенесите оформление займов, кредитов и передачи денег в долг.
  9. Не стоит переезжать в это время.

Если же вы принимаете серьезное решение в период ретроградности Меркурия, то реализовывать его необходимо уже после 10 ноября. Сейчас время для обдумывания и взвешивания.

Что такое астрологическая диета и как правильно питаться в ноябре – смотрите видео:

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Источник: Сегодня
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