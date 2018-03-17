Поза, в которой вы сидите, может многое рассказать о вас

аже если вы этого не осознаете, ваша поза при сидении – это типичный сигнал языка тела

То, как вы сидите, действительно многое говорит о вашей личности. Все люди сидят, исходя из своего представления об удобстве и комфорте, и на это также влияет и ваше текущее настроение. Даже если вы этого не осознаете, ваша поза при сидении – это типичный сигнал языка тела. Давайте посмотрим, что же вы собой представляете.

1. Нога на ногу

Такая поза показывает, что вы беззаботны и спокойны, а также открыты к новым идеям. Скорее всего, вы эмоционально гибкий человек. Однако, если вы сидите на стуле в таком положении, это демонстрирует, что вы застенчивый человек и стараетесь несколько отдалиться от незнакомцев. Не исключено, что вы типичный интроверт.

2. Нога на ногу, спина прямая

Эта поза особенно красноречиво говорит о вашей личности. Она показывает, что вы человек уверенный, надежный и сильный. Вам присуща жизнерадостность, вы любите удовольствия и проявляете интерес к любым мелочам в жизни.

3. Лодыжки скрещены

Если вы сидите со скрещенными лодыжками, это показывает, что вы являетесь авторитарным и доминирующим человеком, который обладает мощными лидерскими качествами. Вы любите управлять ситуациями и людьми, а также обожаете командовать. Еще один интересный аспект заключается в том, что вы, оказывается, ревнивый человек.

4. Наклон вперед

Эта поза демонстрирует, что вы человек, легко отвлекающийся на посторонние внешние факторы. Вы не очень общительны, но всё же любите заводить новых друзей. Вы такой человек, который может льстить другим, делать им комплименты и всячески расхваливать.

5. Ноги вместе

Когда люди смотрят на вас впервые, им кажется, что вы хладнокровный и сдержанный человек. Но когда они узнают вас поближе, то находят вас добрым, дружелюбным и искренним. Однако вы всё же личность довольно прямолинейная и серьезная. Кроме того, вы строго придерживаетесь своих планов и приоритетов, и вам присуща пунктуальность.

6. Скрещенные руки на груди

Это показывает, что вы человек, обладающий сильным характером и определенной глубиной эмоций. Вы нередко выстраиваете вокруг себя защиту от всего мира. У вас обычно сосредоточенное выражение лица. Поскольку вы чувствуете себя достаточно уверенно и спокойно, вы не сразу раскрываетесь для окружающих.

7. Руки между ног

Если вы сидите в этом положении, значит вы чувствительный и очень добродушный человек. Вы проявляете интерес к проблемам других людей и всегда изыскиваете все способы, чтобы помочь им. Но такая поза также свидетельствует о том, что вы порой стесняетесь и сомневаетесь в своих личных решениях.

8. Руки на коленях

Человек, который сидит в этой позе, – это абсолютно уверенный в себе лидер. Вы не боитесь давать это понять окружающим! Кроме того, эта поза показывает, что вы человек сосредоточенный и умственно активный. Если у вас возникают какие-либо проблемы, вы их не страшитесь и немедленно приступаете к их решению.

9. Руки в замке

Поза демонстрирует, что вы эмоциональный и импульсивный человек. Вы всегда веселы, оптимистичны и общительны. Взаимодействуя с вами, люди получают заряд энергии, и вы вдохновляете их своим позитивом. Это говорит о том, что вы всегда окружены своими "фанатами" и никогда не бываете одиноки.

10. Руки на подлокотниках

Если вы постоянно держите руки на подлокотниках, то вы внимательны как к себе, так и к своему окружению. Вам всегда нужен комфорт и ощущение безопасности. Вы эмоционально стабильный человек, а ваши друзья и семья считают вас своим наставником и советчиком.

11. Руки за головой, а вы откинулись назад

Это показывает, что вы чувствительный человек, которому присуща эмпатия. Вы всегда осведомлены о потребностях других людей, но очень осторожны в своих действиях. Более того, вы склонны анализировать все аспекты, прежде чем принимать определенные решения в своей жизни. Вы всегда взвешиваете все за и против и тщательно готовитесь к тому, что планируете делать.

Ранее сайт "Сегодня" выяснял, как добиться успеха с помощью правильных привычек: четыре ежедневных правила. Будьте любопытным – на собраниях, мероприятиях, за чашкой кофе во время обеда.

Читайте также о ТОП-5 типах женщин, которых бросают мужчины.