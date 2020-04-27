Позиция жертвы в отношениях: как она проявляется и как из нее выйти

Такой человек очень пассивный и постоянно жалуется на все

В психологии существует треугольник Карпмана, согласно которой психологическая и социальная модель взаимодействия между людьми проявляется в трех ролях: преследователь, спасатель и жертва. Каждая их этих ролей несет в себе негатив – получение плохого опыта, возможность снять с себя ответственность или, к примеру, стабилизировать свою самооценку.

Сегодня разберем позициюжертвы в отношениях, как она проявляется, какие эмоции и способ мышления преобладают у человека с такой ролью и как можно выйти из этой позиции.

Главные особенности человека в позиции жертва

Такой человек очень пассивный и постоянно жалуется на все, он показывает свою нежизнеспособность для решения своих же проблем. При этом ждет от кого-то изменений, чтобы обрести счастье.

Человек в позиции жертвы считает свои проблемы самыми глобальными и такими, которые невозможно решить. При этом цель такого поведения – быть кем-то спасенным.

Люди, которые считают себя жертвами постоянно на кого-то обижены, испытывают жалость к себе, беспомощность и страдание.

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Мышление людей в позиции жертва

Такие люди считают, что их все обижают, что они не могут сами решить свои проблемы и они вообще не разрешимы. Им кажется, что с ними неправильно поступили и они со своими проблемами находятся в тупике.

При этом все, кто находится в роли жертвы, непременно преследует свою цель – снять таким образом с себя ответственность за определенное действие, решение или вообще за свою жизнь, либо стабилизировать свою самооценку с помощью позиции страдальца.

Как выйти из состояния жертвы

Человек в роли жертвы всегда ищет человека с ролью преследователь, оправдывая таким образом свою беспомощность или с ролью спасателя – чтобы оправдать неразрешимость ситуации.

Как научиться управлять своими эмоциями Фото: Pexels

Поэтому, если человек хочет выйти из позиции жертвы, ему нужно научиться помогать себе самостоятельно, брать ответственность за свои поступки и за жизнь на себя, перестать жаловаться и начать искать пути решения проблемы.

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