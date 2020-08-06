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Позволить себе отдохнуть: как отключиться от мыслей в отпуске

Сегодня, 16:28

Психолог дала полезные советы, которые помогут расслабиться на отдыхе

С каждым годом жизнь в большом городе становится быстрее, активнее и насыщенней. Мы не замечаем, как задач и целей становится больше, а мы остаемся все теми же людьми с ограниченным эмоциональным ресурсом. Такая гонка приводит к эмоциональному выгоранию даже самых стойких. Если вы скажете, что не были в отпуске больше двух лет и хорошо себя чувствуете, то это обман или самообман, уверена психолог Юлия Чемер. Специально для Сегодня.Lifestyle она рассказала, как отключиться от мыслей в отпуске.

"Человеческий организм работает как единое целое, и все взаимосвязано. Да, он функционирует круглосуточно, но наш мозг требует перезагрузки всегда. Нервная система, как жмут проводочков, которые изнашиваются и могут не подавать сигналы больше никогда. Их нельзя заменить, но восстановить возможно", – говорит психолог.

Как отключиться от мыслей в отпуске и отдохнуть
Как отключиться от мыслей в отпуске и отдохнуть
Фото: Patrick Robert Doyle / Unsplash

Как узнать, что пора отдыхать

  • быстрая утомляемость в течение рабочего дня, а может, и проснулись уже уставшими.
  • недостаточно сна (ложитесь вовремя, но сон плохой, снятся кошмары)
  • скрежет зубами во сне (да, это не только симптом паразитов в ЖКТ)
  • частые головные боли и перепады настроения
  • раздражительность на обычные жизненные ситуации
  • желание лежать и ничего не делать, а потом осознавать, что потратили уйму времени ни на что
  • нарушение пищеварения и желания приема пищи (недоедаю, переедаю)
  • ухудшается состояние кожи, возможны мешки под глазами.

Не все вместе, но если у вас уже есть хоть один пункт, то пора отдыхать, заверяет Юлия. Возможность длительного отпуска есть не у всех, и это нормально, но о себе позаботиться нужно.

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Начнем с идеального варианта: отпуск две недели.

Что важно сделать в отпуске, чтобы отдохнуть

  1. Полностью сменить обстановку.
  2. Убрать максимально средства связи (телефоны, ноутбуки) и побольше гулять.
  3. Перестроить свой режим дня так, чтоб он не был похож на все рабочие дни (просыпаться раньше или позже, изменить рацион питания, внести физическую нагрузку, добавить время тишины с собой).

"Отпуск 7 дней тоже включает в себя все предыдущие пункты, но интенсивнее! Это как? Это еще больше времени без телефона, это качественный сон, хорошая и легкая пища, постоянные прогулки и пора уже начинать практиковать медитацию", – советует эксперт.

Если же на отпуск есть только несколько дней, то тут вам в помощь полная изоляция от общества.

Берите любимых людей или в одиночестве и отправляйтесь за город. Отключите все средства связи и восстановите свой внутренний мир. Поживите без внешних раздражителей. Сначала это очень сложно и в голову залезут 100500 мыслей, но потом произойдет погружение в себя, и жизнь покажет себя с другой стороны.

Как отключиться от мыслей в отпуске и отдохнуть
Как отключиться от мыслей в отпуске и отдохнуть
Фото: Pixabay

Несколько советов тем, у кого нет времени на отпуск совсем:

  1. Устраивайте себе отдых в течение дня (прогулка в парке в обеденный перерыв, 15-20 минут закрыть глаза и полежать в тишине, утренняя медитация).
  2. Переключайте свои виды деятельности так, чтобы распределить нагрузку. Если с этим сложно, то предыдущий пункт для вас.

"Берегите себя и свою нервную систему. Минимальное, что можете сделать для организма – делайте! Главное начать себя уважать и любить, а это не только вкусняшки по праздникам! Это отпуск, отдых, элементарные физические нагрузки, забота о себе и правильное питание. Простые вещи делают нас счастливыми", – уверяет психолог.

Как выглядит отдых в Египте во время пандемии – смотрите видео:

Тем временем мы выяснили, когда и как тренировать мозг: 11 эффективных способов.

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Источник: Сегодня
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