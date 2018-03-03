Правила успеха от известных людей: Ренцо Россо

Молодые люди часто жалуются, что не могут найти работу — так почему бы ее не придумать? Общество сильно изменилось за последние 30—40 лет, появилось столько новых видов деятельности, можно придумывать новые виды услуг. Вопрос только в том, хочешь ты или не хочешь. Чего нельзя придумать, так это талант. Скажем, чтобы стать хорошим предпринимателем, нужно родиться со способностями к этому.

Быть глупым означает быть храбрым и отважно встречать вызов. Глупые –

это те, у кого достает смелости идти против течения, отказываться от стереотипов, делать вещи, которые никогда не стали бы совершать нормальные люди.

Самое важное — творческий подход. Именно так можно создать компанию, а без него это будет обычный бизнес. Сейчас столько возможностей рассказать о себе — например, с помощью интернета, и если вы придумали что-то сумасшедшее, вы сразу выкладываете это в Twitter или Facebook. Так что важно просто хотеть что-то делать.

Чувствую себя как обычный человек и, когда разговариваю с людьми, не ощущаю, что я старше их на порядок. Я работаю с молодыми людьми, и они передают мне свое видение, свой образ мыслей. С каждым я общаюсь на равных, поэтому отношу себя к современной, молодой ментальности.

Когда что-то начинает уверенно работать, я говорю своим людям: "OK, надо это изменить". Они сходят с ума и хотят убить меня.

Сейчас сложнее, но всегда нужно делать что-то, что созвучно сегодняшнему дню. То, что актуально. Но при этом — неожиданно.