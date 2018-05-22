Правильное воспитание: как не вырастить маменькиного сынка

Хорошая мама должна видеть в сыне не продолжение себя, а близкого, но совершенно автономного человека

Мальчику нужна мужская модель поведения. Фото: pixabay

Сильный, волевой и надежный мужчина привлекает женщин, в отличии от нытика, нерешительного и безынициативного. Но как воспитать настоящего мужчину, когда у сына есть только мать или родители развелись, а отец не принимает никакого участия в воспитании мальчика.

Нередко ребенок, лишенный отцовского воспитания, вырастает без выраженных мужских качеств. Ведь его мама всегда решала, как сыну лучше поступить в той или иной ситуации, советовала, стоит ли встречаться с симпатичной девочкой. Мальчик привыкает, что мама может решить все на свете, и ему становится удобно и комфортно так жить. И вырастает послушный ведомый сын, даже во взрослом возрасте остающийся в эмоциональной зависимости от мамы, передает "Лиза".

Когда уходит папа

Часто складывается ситуация, когда после раз­вода отец исчезает из жизни сына, и хорошо, если появляется раз в месяц. Чаще всего у него новая семья, алименты он перечисляет на банковский счет, и ребенок ему оказывается совершенно не нужен.

Или другая ситуация, ничем не лучше: отец – асоциальная личность, пьет, не работает и примером для сына служить не может.

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Что же делать матери? Важно осознать, что при всем желании женщина не может, какой бы успешной она ни была, служить для сына ролевой моделью мужского поведения, так как она – женщина. Даже если у нее прекрасно складывается карьера, она хорошо зарабатывает, со всем может справиться сама – она все равно остается женщиной.

Другая модель

Маме нужно задуматься, кто из мужчин мог бы стать для сына моделью мужского поведения. Иначе, не имея возможности идентифицировать себя с отцом, мальчик в будущем столкнется с трудностями во взаимоотношениях с женщинами. Ведь он общается с позиции любимого ребенка только с мамой, которая главная в доме. Слушается, стремится заслужить ее одобрение, эгоцентрично требует ее внимания. Но это не та модель поведения, которую будут уважать во взрослом обществе.

Где одинокой маме найти воспитателя-мужчину для сына?

Эту роль может взять на себя дедушка ребенка или его дядя: они покажут ему особенности мужского отношения к жизни. Или придется искать тренера в спортивных секциях, преподавателя в кружках.

Еще такой ро­левой моделью может стать отец кого-то из друзей мальчика. Его можно попросить взять ребенка в семейную поездку вместе с их сыном, а ты оплатишь часть расходов. Возможно, твои друзья могут брать сына на рыбалку или в поход.

Бизнес-вумен нанимают для своих сыновей ребят-студентов как гувернеров. Такой парень может забирать сына из школы и учить его обращаться с компьютером, что-то делать своими руками. А главное, он будет разговаривать с ребенком с позиции мужчины. Это прекрасный выход: для студента ценна возможность заработать, а для школьника важно общаться со старшим другом-мужчиной, а не сидеть с женщиной-няней. Чтобы нанять такого наставника, не надо быть очень обеспеченной: услуги няни могут обойтись гораздо дороже. Главное, выбрать интеллигентного, ответственного и порядочного парня. На эту роль хорошо подойдет сын знакомых: так ты будешь знать, кому доверяешь своего ребенка.

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Кого бы вы не выбрали, важно эту часть идентичности ребенка не брать на себя, не пытаться решить, что ты сможешь показать ему не только женскую модель, но и мужскую. Это заведомо нереально! Для воспитания сына нужен мужчина, который сможет с мальчиком и поговорить по- мужски по душам, и научить его постоять за себя, и обучить традиционным "мужским делам" – развести костер, собрать мебель, повесить полочку, отремонтировать технику.

Хорошая мама должна видеть в сыне не продолжение себя, а близкого, но совершенно автономного человека. Очень важно подкреплять в сыне прояв­ления мужского поведения, его физической активности, упорства и силы воли.

Любая мама остается женщиной, даже если живет без мужа. Сын – это подрастающий мужчина, которому надо учиться заботиться о ней как о женщине: помогать даже в шестилетнем возрасте донести тяжелую сумку, подавать руку при выходе из автобуса, открывать дверь в машину. И с ее стороны – получать благодарность и восхищение.

Задача мамы – привить сыну галантность, научить его чутко выстраивать отношения "мужчина-женщина". А выживанию мальчика в мужском мире должны учить мужчины – как заботиться о слабых, защищать себя и близких. Маме не стоит брать эту роль на себя.

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