Эксклюзив

Как совместить материнство, работу и хобби: лайфхаки звездной мамы Мартины Макеевой

Продюсер и поэтесса рассказала, как оставаться счастливой мамой

Быть счастливой мамой реально, если женщина будет находить время на себя и позволять себе делать то, что нравится. Сегодня.Lifestyle расспросили известных женщин, что для них значит материнство и как, несмотря на все хлопоты, оставаться счастливой мамой.

Героинями нашей спецрубрики Happy mama уже стали управляющая ресторанами "Семьи Димы Борисова" Лена Борисова, экс-продюсер "Орла и решки" и соучредитель сети школ Наташа Шталтовна, начальник отдела креатива и контента ЦУМ Маруся Коваль, писательница Ирина Говоруха, дизайнер Катя Сильченко и украинская модель Таня Рубан.

Какие отношения у звездных родителей и их детей – смотрите видео:

Сегодня о материнстве рассказала продюсер, поэтесса и мама 7-летней Майи Мартина Макеева.

Мартина, вы воспитываете семилетнюю дочь, активно работаете, издали книгу своих стихов и хорошо выглядите. Поделитесь секретом, как вы все успеваете? Пользуетесь какими-то методиками по тайм-менеджменту?

Еще вы забыли упомянуть, что я обучилась нумерологии в этом году и практикую, как нумеролог. Так вот, мой квадрат Пифагора лучше ответит вам на первый вопрос. У меня дефицит энергии и стальная сила воли! Это означает, что любой тайминг не для меня. Единственное, что заставляет меня каждый день вставать и "убивать мамонта" – это невероятная сила воли и целеустремленность! Вы знали, кстати, что у меня стальной позвоночник? (смеется)

Продюсер и поэтесса Мартина Макеева Фото: instagram/martinaaa_tv

Как считаете, ваша карьера влияет на материнство и помогают ли вам профессиональные качества и навыки в родительстве?

Я целый год (2017) снимала программу "Супермамочка" для СТС с Михаилом Лабковским. Поэтому сильно прокачалась в вопросе материнства и воспитания. Могу теперь сама читать лекции на эту тему.

Главное, что я поняла: нельзя воспитать ребенка, ему можно показать пример! Это единственное, что реально работает.

Если вы будете мыть руки перед едой – ваш ребенок тоже будет мыть руки. Если вы будете играть в шахматы – он будет играть с вами. Если вы работаете и добиваетесь успеха – ваш ребенок скопирует эту модель!

Мартина, вы – строгая мама? Каких основных методов воспитания дочери придерживаетесь? И используете ли те методы, какими воспитывали вас родители?

"Очень легко быть мамой Майи", – эту фразу я слышу постоянно. Другие родители как будто завидуют мне. Майя отличница, Майя красавица, Майя чемпионка, и тд. Люди думают, что нам с мужем просто повезло. Гены! На самом деле, мы осознанные родители, который каждый день даем нашему ребенку выбор! И наша Майя – это многолетний труд.

Мартина Макеева с мужем и дочерью Фото: instagram/martinaaa_tv

Когда она не хотела есть, как многие дети, мы каждый день предлагали ей что-то новое. Не хочешь овсянку – попробуй булгур, киноа, маш, кус-кус, зеленую гречку, и тд. Мы давали ей выбор и развивали вкусовые рецепторы, пока она не стала есть осьминожки в трюфельном соусе! Но это труд. И так во всех сферах жизни. Конечно, проще сварить сосиску и дать планшет.

Вы читаете какую-то профессиональную литературу на тему воспитания детей или, возможно, советуетесь с психологом, подругами?

Конечно! И у Майи есть свой психолог. Когда-то она случайно услышала в новостях, что украли девочку. И у нее появился страх, что ее тоже могут украсть. Мы прорабатывали этот страх с психологом. У нас есть инструменты, что делать с плохим сном, как его зарисовать и сделать смешным. То есть, мы не бросаем ребенка наедине с проблемой, когда она возникает! Мы всей семьей ее решаем.

У вас с дочерью доверительные отношения? И как этого достичь?

У нас с дочерью хорошие отношения. Когда у нее случилась первая любовь, то мы вместе отвечали на смс. Но признаюсь честно, с папой у нее более доверительные отношения.

Возникает ли у вас чувство вины, которое накрывает многих работающих мам из-за того, что они вынуждены жертвовать временем с детьми ради карьеры?

Нет, конечно! Я считаю, что чувство вины должно возникать у не реализованных мам, которые не могут дать пример детям. У женщин, которые терпят насилие и поддают насилию своих детей, только потому, что им "некуда идти" и "они не могут сами заработать".

Продюсер и поэтесса Мартина Макеева Фото: instagram/martinaaa_tv

Работа для вас является способом восстановления материнских ресурсов?

Моя работа – это предмет гордости моего ребенка! Видеть глаза дочки в зале, когда я читаю стихи и 200 человек купили билеты на концерт мамы – это самый мой большой ресурс и источник энергии! И когда я читаю стих о ней "как я буду очень крутой бабушкой" – весь зал плачет!

Как продюсер, я снимаю сейчас в YouTube, и это тоже предмет гордости Майи! Мама снимает в YouTube шоу!

Как находите время на себя и свое хобби? Пользуетесь услугами няни, помощью мам или сами с мужем справляетесь?

Во все наши хобби вовлечена Майя. Мы поставили ее на лыжи в 2,5 года. В 7 лет этой зимой поставили ее на вейксерф. И ей нравится проводить с нами время! Она с радостью с нами по три часа на лодке проводила и не хотела в парк развлечений, хотя мы предлагали. Но в остальных случаях, нам помогают бабушки. На карантин Майя уехала в село и это спасение.

Мартина Макеева и дочь Майя Фото: instagram/martinaaa_tv

Какие методы или способы восстановления сил вы используете, когда от всего устаете и чувствуете, что уже нет сил?

Пишу стихи наедине. Все уходят в школу и на работу. Я готовлю кофе и пишу стихи. Когда мне плохо – я пишу. Когда хорошо – катаюсь на всем, что едет!

Сейчас тема счастья очень популярна и востребована. Вы считаете себя счастливой мамой и как достичь этого состояния тем, у кого произошло "выгорание"?

Я очень счастливая мама! И золотое правило "счастливая мама – счастливый ребенок" оно работает! Что посоветовать тем, у кого произошло выгорание? Пойти к психологу! Это не стыдно. Это нормально. Найти свой индивидуальный способ восстановления. В 2008 году у меня была депрессия. Психотерапевт меня спросила: что тебе помогает? Я долго думала и поняла – писать! Так я написала книгу.

Читайте также интервью с Лерой Бородиной о принципах воспитания, гендерном неравенстве и любимых книгах.

Все подробности в спецтеме Happy mama

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться