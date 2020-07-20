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Прирожденный босс: какие знаки зодиака рождены быть начальниками

Сегодня, 07:39

Астрологи рассказали, как звезды влияют на людей

Начальниками не только становятся, ими также рождаются. Правда, не все и их не много, но влияние звезд чувствуется. Астрологи назвали два знака зодиака, которые считаются прирожденными боссами со всеми необходимыми качествами и навыками.

Овен

Какие знаки зодиака рождены быть начальником
Какие знаки зодиака рождены быть начальником
Фото: Pixabay

Люди этого знака зодиака обладают всеми необходимыми лидерскими качествами. При этом самые главные особенности Овнов – динамизм, энтузиазм и творческий подход к решению проблем.

Вместе с тем эти знаки склонны переживать перепады настроения и часто раздражаться. И тем не менее, им это не мешает достигать успехов в рабочих делах.

Овны умеют четко выражать свои мысли и требования, а также мотивировать подчиненных. Они очень трудоспособны.

Козерог

Какие знаки зодиака рождены быть начальником
Какие знаки зодиака рождены быть начальником
Фото: Pixabay

Они прирожденные руководители, которые умеют вести за собой команду и правильно ставить задачи. Козерогам нравится работать, они любят порядок и ценят дисциплину.

Представители этого знака зодиака не боятся остаться без работы, потому что знают себе цену. Козерог способен использовать лучшие качества других людей для работы и показывать им свои же достоинства.

При всем этом его упрямство и бесчувственность могут стать камнем преткновения в отношениях с другими людьми.

Как правильно себя вести женщине-боссу – смотрите видео:

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Источник: Сегодня
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