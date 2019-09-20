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Привет из детства: что такое обида и чем она чревата для отношений

Ярослав Самойлов пояснил, откуда береться это неприятное чувство

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:50
Чувство обиды плохо влияет на все отношения
Чувство обиды плохо влияет на все отношения
Фото: Pixabay

Чувство обиды может возникать из-за несправедливости по отношению к себе. А может стать и системным инструментом для манипуляций. Для начала нужно разобраться, что такое обида на самом деле и чем это чревато для человека и его отношений с окружающими, написал в Instagram психолог Ярослав Самойлов.

Как научиться прощать обиды – смотрите видео:

"За такими чувствами — всегда завышенные ожидания: рассчитываешь на одно, а получаешь другое. Или вообще ничего не получаешь", – говорит он и поясняет еще и про обидчивость, которая является уже устоявшимся образом взаимодействия с миром, способом получать желаемое через обиду.

"И эта привычка — "привет из детства"", – пояснил Самойлов. Ведь дети неосознанно давят на чувства жалости и вины родителей, потому что не знают как иначе добиться, чего хотят.

Примечательно, что привычка обижаться у ребенка закладывается, когда его родители выбирают одну из тактик:

  • ведутся на "обидку", тем самым подтверждая, что он — центр Вселенной и Мир крутится вокруг него;
  • обесценивают его "хочу" — "Перебьешься, ничего с тобой не случится!".

Здесь, по словам Ярослава, уже обратная реакция — ребенок осознает, что его желания не важны, переживает унижение отказа, а это дает большой минус к самооценке.

Как ведут себя люди, когда обижаются?

  • Не идут на разговор
  • Всем видом демонстрируют обиду
  • Ожидают желаемую ответную реакцию

Психолог поясняет, что чувство детской беспомощности делает их подозрительными: они не верят в хорошее отношение к себе.

"Прощупывают личные границы окружающих, додумывают за других и могут обидеться даже на то, чего нет — из разряда "сама придумала, сама обиделась"", – привел пример психолог. По его словам, любимая игра обидчивых людей: "Догадайся, что случилось!".

Она заключается в том, что люди, не говоря напрямую о чувствах, манипулируют, пытаясь привлечь к себе внимание и реализовать свои "хочу" через обиду: "Вот пообижаюсь — и будет так, как я хочу!"

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"Здоровые отношения — это не про них: сосредоточившись на своих "болевых" ощущениях, они редко обращают внимание на чувства и желания партнера. И, уверенные в том, что их все обижают, не замечают, как обижают других", – рассказал Самойлов.

В то же время смягчить удар отказа можно, оказав ребенку поддержку, признав его право на эмоции, дав конструктивную обратную связь. Но на это способны единицы, подметил психолог.

По его словам, ребенок должен понять, что он и его чувства важны, но обстоятельства и интересы других тоже стоит учитывать. "Если не найти баланс, а потакать или же, наоборот, отмахнуться, привычка обижаться перерастает в черту характера", – подытожил Самойлов.

Ранее мы выясняли, как отпустить обиды: психолог рассказал о пяти способах облегчить душу.

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