Признаки, что вы общаетесь с энергетическим вампиром

Как распознать и уберечься от энергетического вампира

Как распознать энергетического вампира Фото: Pixabay

Цель человека, который сознательно или бессознательно стремится подпитаться чужой энергией – получить внимание любым способом. Причем такие люди бывают как среди незнакомых нам людей, так и среди самых близких. К сожалению. Характеризуя их влияние одной фразой, можно сказать: после контакта с ними вам становится плохо, появляется апатия и ощущение полного опустошения, усталость.

Как определить человека, нуждающегося в вашей энергетической подпитке?

Признаки, что вы общаетесь с энергетическим вампиром

Пристально смотрит в глаза, часто прикасается, всячески пытается сократить между вами дистанцию физически и эмоционально;

Говорит жалостливым или ноющим тоном, пытается разжалобить. Их всегда вроде как есть за что пожалеть;

Они могут часами ныть о том, как им плохо живется, какие несчастья свалились на их голову и как кругом все виноваты;

Пытаются вызвать в вас чувство вины, заставляют оправдываться, разъяснять, спорить, извиняться. Если вы в его присутствии ил ив общении с этим человеком постоянно чувствуете себя неуютно, чем-то обязанными, беспомощными – перед вами вампир;

Норовят вывести вас из равновесия любыми способами. Например, могут закатить на пустом месте скандал или ссору, проявить открытую агрессию, спровоцировать вас на негативную ответную реакцию;

Постоянно в чем-то нуждаются, просят об одолжении, при этом им никогда не становится лучше. Ведь на самом деле им нужна не помощь, а внимание;

Часто лгут, ведут двойную игру, сплетничают, плетут интриги, неискренни;

Не уважают чужие границы;

Любят обижаться.

Что делать?

Как только вы почувствовали что-то не то, постараться отстраниться. Не обращать внимание, не вовлекаться эмоционально. Реагировать холодно и сдержанно. Как только вы проявите какие-то эмоции – все, вы потеряли энергию.

Если не получается или невозможно – постарайтесь физически уйти, отойти дальше, сделать все, чтобы свести контакт к минимуму или прекратить.

Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, как победить тревожность: три простых способа.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram