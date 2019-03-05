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Признаки, что вы общаетесь с энергетическим вампиром

Как распознать и уберечься от энергетического вампира

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:30
Как распознать энергетического вампира
Как распознать энергетического вампира
Фото: Pixabay

Цель человека, который сознательно или бессознательно стремится подпитаться чужой энергией – получить внимание любым способом. Причем такие люди бывают как среди незнакомых нам людей, так и среди самых близких. К сожалению. Характеризуя их влияние одной фразой, можно сказать: после контакта с ними вам становится плохо, появляется апатия и ощущение полного опустошения, усталость.

Как определить человека, нуждающегося в вашей энергетической подпитке?

Признаки, что вы общаетесь с энергетическим вампиром

  • Пристально смотрит в глаза, часто прикасается, всячески пытается сократить между вами дистанцию физически  и эмоционально;
  • Говорит жалостливым или ноющим тоном, пытается разжалобить. Их всегда вроде как есть за что пожалеть;
  •  Они могут часами ныть о том, как им плохо живется, какие несчастья свалились на их голову и как кругом все виноваты;
  • Пытаются вызвать в вас чувство вины, заставляют оправдываться, разъяснять, спорить, извиняться. Если вы в его присутствии ил ив общении с этим человеком постоянно чувствуете себя неуютно, чем-то обязанными, беспомощными – перед вами вампир;   
  • Норовят вывести вас из равновесия любыми способами. Например, могут закатить на пустом месте скандал или ссору, проявить открытую агрессию, спровоцировать вас на негативную ответную реакцию;  
  • Постоянно в чем-то нуждаются, просят об одолжении, при этом им никогда не становится лучше. Ведь на самом деле им нужна не помощь, а внимание;
  • Часто лгут, ведут двойную игру, сплетничают, плетут интриги, неискренни;
  • Не уважают чужие границы;
  • Любят обижаться.

Что делать?

Как только вы почувствовали что-то не то, постараться отстраниться. Не обращать внимание, не вовлекаться эмоционально. Реагировать холодно и сдержанно. Как только вы проявите какие-то эмоции – все, вы потеряли энергию.

Если не получается или невозможно – постарайтесь физически уйти, отойти дальше, сделать все, чтобы свести контакт к минимуму или прекратить.

Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, как победить тревожность: три простых способа.

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Источник: Сегодня
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