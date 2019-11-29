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Признаки эмоционального насилия в отношениях: чем это грозит жертве

В отличие от физического или сексуального насилия, эмоциональное – имеет свои особенности

Анна Ковпак
Сегодня, 12:31
Какие главные признаки эмоционального насилия в отношениях
Какие главные признаки эмоционального насилия в отношениях
Фото: Pexels

Физическое насилие легко распознать, но эмоциональное насилие в отношениях может быть более коварным, часто оставаясь незамеченным со стороны членов семьи, друзей и даже самих жертв. Что такое эмоциональное насилие и как с ним бороться, Сегодня.Lifestyle рассказала врач-психолог Ольга Мирошникова.

Как работает усиленное наказание за домашнее насилие – смотрите видео:

В отличие от физического или сексуального насилия, эмоциональное насилие имеет особенности, так как обычно оно связано с поведением, которое изначально может восприниматься как забота, говорит эксперт.

"Эмоциональное насилие, которое используется для получения власти и контроля в отношениях, может принимать различные формы, включая: оскорбление, критику, угрозы, газлайтинг, высмеивание, запугивание, ругань, обзывание, ложь, унижение и игнорирование", – пояснила Ольга.

В то же время Мирошникова предостерегла, что люди, которые подвергались эмоциональному насилию, могут позже испытывать тревогу, депрессию, хроническую боль.

Признаки эмоционального насилия в отношениях

1. Вы всячески пытаетесь избежать разочарования партнера.

2. Ваш партнер использует газлайтинг.

Этот психологический прием используется, чтобы поддерживать превосходство в отношениях: "Ты не можешь этого помнить", "Я никогда этого не говорил" или "Я никогда этого не делал".

Со временем формируется неуверенность в себе и человек все больше соглашается с искаженными высказываниями своего партнера

"Газлайтинг" – форма психологического насилия, главная задача которого — заставить человека сомневаться в адекватности своего восприятия окружающей действительности.

3. Ваш партнер постоянно хочет знать, где вы находитесь и с кем.

То, что может показаться искренним беспокойством, часто является способом для эмоционального обидчика полностью контролировать ситуацию, когда он постоянно следит за расписанием другого человека.

4. Ваш партнер говорит обидные вещи о вас, замаскированные под "шутки".

Затем, когда вы жалуетесь, они утверждают, что они только шутили, а вы слишком чувствительны.

Насилие может быть эмоциональное
Насилие может быть эмоциональное
Фото: Pexels

5. Вы извиняетесь, даже если знаете, что не сделали ничего плохого.

"Люди, подвергающиеся эмоциональному насилию, часто приходят к убеждению, что они глупые, невнимательные или эгоистичные, потому что их партнер часто обвиняет их в этом", – поясняет психолог.

6. Ваш партнер отказывается признавать ваши сильные стороны и умаляет ваши достижения.

Обиды и унизительные комментарии предназначены специально для того, чтобы обесценить ваши сильные стороны, которые могут угрожать авторитету вашего партнера, который хочет иметь власть и контроль в отношениях.

7. Ваш партнер отказывает в любви, сексе или деньгах, чтобы наказать вас или делает эти вещи зависящими от сотрудничества с ним.

Большинство людей приравнивают жестокое поведение к причинению вреда. Но в данном случае, именно отказ или отсутствие того, что человек заслуживает, делает отношения оскорбительными.

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8. Вы потеряли сексуальное желание для своего партнера.

Это особенно актуально для женщин, которые, как правило, должны чувствовать доверие и близость со своим партнером, чтобы стать физически и эмоционально возбужденными. Если женщина чувствует боль, страх или злость на своего партнера, она не будет чувствовать себя в безопасности и ее тело будет реагировать соответствующим образом.

9. Вам жалко вашего партнера, даже если он причинил вам боль.

Эмоциональные обидчики часто объясняют свое поведение детскими травмами или прошлым негативным опытом отношений и пытаются вызвать у вас чувство вины за свое поведение. Поэтому не нужно бояться обращаться за помощью в специальные организации – в Украине, к примеру это Ла Страда или Социальные службы, которые есть в каждом регионе, городе и районе – там могут помочь справиться с возникшей ситуацией.

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Источник: Сегодня
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