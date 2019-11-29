Признаки эмоционального насилия в отношениях: чем это грозит жертве

В отличие от физического или сексуального насилия, эмоциональное – имеет свои особенности

Какие главные признаки эмоционального насилия в отношениях Фото: Pexels

Физическое насилие легко распознать, но эмоциональное насилие в отношениях может быть более коварным, часто оставаясь незамеченным со стороны членов семьи, друзей и даже самих жертв. Что такое эмоциональное насилие и как с ним бороться, Сегодня.Lifestyle рассказала врач-психолог Ольга Мирошникова.

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В отличие от физического или сексуального насилия, эмоциональное насилие имеет особенности, так как обычно оно связано с поведением, которое изначально может восприниматься как забота, говорит эксперт.

"Эмоциональное насилие, которое используется для получения власти и контроля в отношениях, может принимать различные формы, включая: оскорбление, критику, угрозы, газлайтинг, высмеивание, запугивание, ругань, обзывание, ложь, унижение и игнорирование", – пояснила Ольга.

В то же время Мирошникова предостерегла, что люди, которые подвергались эмоциональному насилию, могут позже испытывать тревогу, депрессию, хроническую боль.

Признаки эмоционального насилия в отношениях

1. Вы всячески пытаетесь избежать разочарования партнера.

2. Ваш партнер использует газлайтинг.

Этот психологический прием используется, чтобы поддерживать превосходство в отношениях: "Ты не можешь этого помнить", "Я никогда этого не говорил" или "Я никогда этого не делал".

Со временем формируется неуверенность в себе и человек все больше соглашается с искаженными высказываниями своего партнера

"Газлайтинг" – форма психологического насилия, главная задача которого — заставить человека сомневаться в адекватности своего восприятия окружающей действительности.

3. Ваш партнер постоянно хочет знать, где вы находитесь и с кем.

То, что может показаться искренним беспокойством, часто является способом для эмоционального обидчика полностью контролировать ситуацию, когда он постоянно следит за расписанием другого человека.

4. Ваш партнер говорит обидные вещи о вас, замаскированные под "шутки".

Затем, когда вы жалуетесь, они утверждают, что они только шутили, а вы слишком чувствительны.

Насилие может быть эмоциональное Фото: Pexels

5. Вы извиняетесь, даже если знаете, что не сделали ничего плохого.

"Люди, подвергающиеся эмоциональному насилию, часто приходят к убеждению, что они глупые, невнимательные или эгоистичные, потому что их партнер часто обвиняет их в этом", – поясняет психолог.

6. Ваш партнер отказывается признавать ваши сильные стороны и умаляет ваши достижения.

Обиды и унизительные комментарии предназначены специально для того, чтобы обесценить ваши сильные стороны, которые могут угрожать авторитету вашего партнера, который хочет иметь власть и контроль в отношениях.

7. Ваш партнер отказывает в любви, сексе или деньгах, чтобы наказать вас или делает эти вещи зависящими от сотрудничества с ним.

Большинство людей приравнивают жестокое поведение к причинению вреда. Но в данном случае, именно отказ или отсутствие того, что человек заслуживает, делает отношения оскорбительными.

8. Вы потеряли сексуальное желание для своего партнера.

Это особенно актуально для женщин, которые, как правило, должны чувствовать доверие и близость со своим партнером, чтобы стать физически и эмоционально возбужденными. Если женщина чувствует боль, страх или злость на своего партнера, она не будет чувствовать себя в безопасности и ее тело будет реагировать соответствующим образом.

9. Вам жалко вашего партнера, даже если он причинил вам боль.

Эмоциональные обидчики часто объясняют свое поведение детскими травмами или прошлым негативным опытом отношений и пытаются вызвать у вас чувство вины за свое поведение. Поэтому не нужно бояться обращаться за помощью в специальные организации – в Украине, к примеру это Ла Страда или Социальные службы, которые есть в каждом регионе, городе и районе – там могут помочь справиться с возникшей ситуацией.

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