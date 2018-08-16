Проверка почты в нерабочее время разрушает отношения с партнером – исследование

В эксперименте приняли участие 300 сотрудников университетов

Старайтесь не проверять почту в нерабочее время. Фото: pixabay

Привычка просматривать почту в нерабочее время вредит не только здоровью, но и негативно сказывается на отношениях с партнером.

Это выяснилось в ходе нового исследования, проведенного по заказу компании Virginia Tech при участии почти 300 сотрудников университетов, передает "Новое время".

Согласно результатам эксперимента, во время проверки рабочей почты у респондентов ухудшалось ментальное и физическое здоровье. В частности, участники исследования отмечали, что у них появлялась чувство тревоги, однако не связывали это с просмотром почты в нерабочее время.

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Авторы исследования установили, что к повышенному уровню стресса и чувству тревоги приводила работа в нерабочие часы. При этом, уровень стресса из-за стирания границ между работой и личной жизнью также повышался у всех членов семьи, включая партнера и детей респондента.

"Работа в нерабочее время вызывает чувство беспокойства, подавленность и ставит под угрозу личную жизнь. Наше исследование показало, что, стирая границы рабочего и нерабочего времени, вы ставите под угрозу свое здоровье и благополучие своей семьи", – сказал соавтор исследования Уильям Беккер.

Вместе с тем, авторы эксперимента порекомендовали людям установить четкие границы между работой и личной жизнью, и отказаться от работы в нерабочее время, чтобы посвятить себя семейным взаимодействиям и избежать конфликтов с членами семьи. Кроме того, результаты исследования свидетельствуют о том, что, оставляя время исключительно для своей семьи человек улучшает уровень удовлетворенности отношениями с любимыми людьми.

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