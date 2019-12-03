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Психиатры выяснили, почему у половины бездомных людей травмы головы

Ученые говорят, что бездомные люди находятся под угрозой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:35
У половины бездомных людей травмы головы
У половины бездомных людей травмы головы
Фото: Pexels

У половины бездомных людей была обнаружена травма головы. Это выяснили психиатры из Университета Британской Колумбии в Канаде, опубликовав свое исследование в Lancet Public Health.

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Во время исследования психиатры проанализировали состояние здоровья бездомных людей в Австралии, Канаде, Японии, Южной Корее, Великобритании и США. Выяснилось, что 53% из подопытных получали черепно-мозговые травмы. Этот показатель, отмечают ученые, почти в 4 раза больше показателя для населения в целом.

При этом четверть бездомных людей страдали от умеренных или тяжелых травм головы, что в десять раз больше, чем средний показатель среди населения.

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Психиатры говорят, что эти повреждения могли стать как следствием, так и причиной их статуса. При этом специалисты пояснили, что травмы головы могут приводить к психическим и неврологическим расстройствам.

Бездомные люди находятся под угрозой
Бездомные люди находятся под угрозой
Фото: Pexels

Психиатры говорят, что подобные болезни ухудшают социальное и экономическое положение человека, при этом увеличивая его риск стать бездомным.

Ученые говорят, что бездомные люди находятся под угрозой – треть смертей среди них можно было бы предотвратить с помощью правильной медицинской помощи.

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