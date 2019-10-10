Психическое здоровье детей: от чего зависит и как вырастить здорового ребенка

С раннего возраста к ребенку нужно относиться, как к личности

Родители, чаще разговаривайте со своими детьми Фото: Pexels

Психическое благополучие ребенка напрямую зависит от родителей, ведь дети всецело отображают ситуацию в семье. Почему родителям не нужно стесняться обращаться за помощью к специалистам, как не пропустить важное нарушение в развитии ребенка и как воспитать счастливого маленького человека, рассказала детский психолог Катерина Галянт во время пресс-конференции по психическому здоровью. Сегодня.Lifestyle там побывали и выделили главные советы эксперта для родителей.

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С раннего возраста к ребенку нужно относиться, как к личности со своими потребностями и особенностями, которые не нужно пытаться исправить, а наоборот – сделать их сильной стороной ребенка. И если самостоятельно это сделать не получается – не стесняйтесь обращаться к специалистам.

"Все этапы развития ребенка должны контролироваться родителями, чтобы не пропустить что-то важное. Кроме того, к кризисам детей не стоит относиться негативно, ведь это значит, что нервная система ребенка работает правильно, развивается. Не стоит никого обвинять в том, что что-то произошло и поменялось, после кризиса все становиться только лучше", – заверяет Галянт.

Психолог выделила важные моменты развития ребенка:

взаимодействие с миром

формирование моторных навыков

выражение эмоций

осмысление жестикуляции

становление речевого аппарата

игра и подражание родителей

обслуживание самого себя

сепарация от родителей

интеграция в детский коллектив

По словам специалиста, если какой-то этап ребенок пропускает, то может произойти сбой и родители должны помочь своим детям стать на правильный путь. Но, далеко не всегда получается сделать это самостоятельно, и тут не стоит бояться обращаться к специалистам – психологу, логопеду.

Так, среди главных рисков для психического благополучия ребенка являются:

Соматические заболевания, операции, длительное лечение. ДЦП у ребенка. Частые или резкие изменения в жизни: переезд, развод родителей, смерть родственников, проблемы у родителей. Рождения братьев/сестер. Психологические проблемы и выгорание у самих родителей.

Над всеми этими ситуациями стоит работать. Иногда взрослые просто не придают значение каким-то событиям, а вот для ребенка они имеют большое значение. Поэтому обращайте внимание на поведение детей, если оно меняется – анализируйте.

Психическое здоровье детей зависит от родителей Фото: Pexels

Главные сигналы для родителей, когда необходимо обращаться за помощью к специалистам:

Резкое изменение поведение ребенка

Регресс навыков

Нарушение сна и питания

Изменение эмоционального фона

Отсутствие интересов

Нежелание общаться с родителями

Углубленная озабоченность гаджетам

Фобии, страхи

Нежелание взаимодействовать с одногодками

И тут речь не идет про то, что вот ребенок отказался на обед есть кашу, или не хочет сам носки надеть. Если подобных ситуаций раньше совсем не было, а теперь они постоянно случаются – тогда начинайте действовать.

Главными составляющими благополучия ребенка является любовь родителей – постоянно разговаривайте с ребенком обо всем, показывайте, привлекайте его к делам и давайте задания, прислушивайтесь к нему, учите, читайте ему и играйте с ним. Все это является лучшим стимулом для того, чтобы ребенок вырос счастливым взрослым.

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