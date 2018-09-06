Психолог назвал две главные ошибки в воспитании детей

По словам Михаила Лабковского, неправильные убеждения родителей делают жизнь детей сложнее

Любите своих детей. Фото: pixabay

За редким исключением все родители внушают детям две совершенно бесполезные мысли. Первая: "во что бы то ни стало слушайся старших", вторая: "будь идеален во всем". Чтобы причесочка волосок к волоску, чтоб в школе одни "пятерки" по всем предметам, чтобы с мальчиком приличным гуляла и замуж потом обязательно, чтобы миллионером стал сразу после окончания вуза, и пусть этот вуз будет самым престижным в стране. ⠀

Об этом написал в Instagram психолог Михаил Лабковский.

"А потом мы вырастаем. И светлая идея "делай все правильно, слушая старших" так и остается в нашем бессознательном. В результате мы и становимся такими рабами-перфекционистами. Безоговорочно слушаемся босса, наводим в квартирах идеальный порядок, пытаемся одновременно сделать карьеру и уделять детям по 24 часа в сутки, без перерывов на сон и отдых", – отмечает психолог.

В результате, по словам Лабковского, старшими, которых "надо слушаться", становятся для нас какие-то непонятные люди, которые раздают очень "полезные" советы на мамских форумах. Добавьте сюда глянцевые журналы и всю ту же маму.

"А еще мы открываем соцсети, а там — эталон! Все те самые "идеальные", с плоским прессом сразу после родов, с пятью детьми и полным макияжем, с очень денежной работой и загаром, явно не в офисе приобретенным. Все это превращает нашу жизнь в беготню белки в колесе. Жить, видимо, наш человек начинает только на пенсии", – подытожил психолог.

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