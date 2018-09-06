Психолог назвал пять вещей, которые надо сказать детям перед школой

По словам Михаила Лабковского, детям не нужно сравнивать себя с другими

Важно пояснить ребенку, что учеба - это не каторга. Фото: pixabay

Школа – важный период не только в жизни школьников, но и их родителей. Чтобы всем в процессе учебы было комфортно, важно придерживаться простых правил.

Считает психолог Михаил Лабковский и называет пять вещей, которые надо сказать детям перед школой.

Не гонись за оценками. Они ничего не означают и точно не решат, будешь ты дворником или нет. Не сравнивай себя с другими детьми – только с самим собой. ⠀ Учителя тоже люди и могут сказать или сделать глупость. Но при любом раскладе не позволяй им относиться к тебе неуважительно. ⠀ Если у твоего одноклассника есть какая-то вещь, которой нет у тебя, это не потому, что он такой "крутой", а потому, что ему ее купили родители. Ну, ты понял, да?.. Учеба – это не каторга. Это не тюрьма и не обуза. Это реально интересно, увлекательно, это то, что может доставить тебе удовольствие. Думай не о том, что у тебя теперь дел по горло, куча "домашки" и контрольные на носу. Думай о том, что тебе предстоит узнать.

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