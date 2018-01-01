Психолог назвал три ценные вещи, которые родители могут дать своим детям

Михаил Лабковский советует учить ребенка расслабляться и получать удовольствие от момента

Любите своих детей. Фото: pixabay

Любящие родители могут дать своему ребенку три ценные вещи. Об этом в Instagram рассказал психолог Михаил Лабковский.

Примечательно, что эти вещи абсолютно не связаны с материальными благами. Это духовные вещи, которые помогут ребенку быть счастливым.

Умение быть независимым и принимать решение. Когда вы даете ребенку максимум свободы в рамках разумного, он учится справляться с этой жизнью без вас. А это вообще весь биологический смысл воспитания. ⠀ Способность получать удовольствие от жизни. Зачем действительно стоит водить детей в театр, на концерты, в кино, на природу?.. Не для того, чтобы он вырос интеллектуалом. А чтобы ребенок учился (на вашем примере) получать удовольствие от искусства, познания, красоты. Учите ребенка расслабляться, получать удовольствие от момента, никуда не спешить, просто жить. ⠀ Любовь к себе. Это самое важное, что может дать родитель. Ребенок обретает любовь к себе, через вашу любовь к нему. Это необязательно захваливания – гораздо важней объятия, прикосновения, тактильный контакт. Поцелуй на ночь перед сном и теплые слова. В принципе, ребенку больше ничего и не нужно. ⠀

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