Психолог назвал три главных правила хорошего секса

По словам Михаила Лабковского, важно уметь вовремя говорить "нет"

Наслаждайтесь моментом. Фото: depositphotos

Хороший секс происходит не только на физическом уровне, а и на психологическом. Он происходит в голове человека. Об этом рассказал психолог Михаил Лабковский, передает Клубер.

Он назвал три главные правила хорошего секса.

1. Любовь к себе

Секс — это прежде всего биологическая потребность здорового человека. Но увы, многие люди превращают эту потребность в черт знает что. Например, некоторые женщины используют cекс в качестве разменной монеты ("я ему – тело, он мне – отношения"), или даже наказывают партнера при помощи него ("обидел? Будешь неделю спать на диване!"). На самом деле вполне нормально, что вы можете не сразу захотеть партнера, с которым едва знакомы. Или что после ссоры вы как-то на ласки не особо настроены. Но когда вы испытываете желание, но говорите себе "нет", чтобы этим желанием манипулировать – это уже серьезная проблема.

Мужчины тоже играют в игры – например, они пытаются взять количеством, самоутверждаются через секс, что приводит к самым печальным последствиям: реальные потребности тела проигнорированы, а психологические комплексы только растут. Чтобы не попадать во все эти ловушки, надо, во-первых, думать о себе. Ценить свои желания, понимать их, не лишать себя здоровой сексуальной реализации. А во-вторых, избавляться от всех тех рамок, которые многим заложили в детстве – "он о тебе плохо подумает" или "настоящий мужик – тот, у кого вагон женщин".

2. Растворятся в моменте

Женщины обычно заморачиваются на красоте, мужчины – на технике. Одни чувствуют, что "недостаточно хороши", и на протяжении всего акта размышляют о собственных ляжках. Другие боятся как-то не так "исполнить" действие, замучивают партнершу вопросами, типа "а тебе правда понравилось?" и так далее. Впрочем, представители обоих полов, как я выяснил по своим многочисленным клиентам, вообще в интимные моменты обнажают все свои комплексы, неуверенность.

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Знаете, мне часто задавали вопрос, что делать, если боишься выступать перед аудиторией. Я давал довольно простую технику: надо переключить внимание от самого процесса выступления, от аудитории и от того, что она о вас может подумать, на тему лекции. То-есть, надо "уйти с головой" в ваш финансовый отчет, который вы презентуете перед коллегами, а не фокусировать свое внимание на том, как на вас сидит костюмчик.

В сексе работает примерно тот же самый принцип. Научитесь быть в самом моменте. Сосредоточьтесь на своих ощущениях, на действиях и единении с другим человеком. Переключите свое внимание от того, что о вас могут подумать, на сам, собственно, секс. Вы увидите, как его качество резко меняется к лучшему.

3. Это всегда вопрос желания

Многие люди занимаются сексом не так, как хотят, или даже в те моменты, когда они этого НЕ хотят. То-есть, для кого-то это "исполнение супружеского долга". Кто-то думает, как удовлетворить партнера, напрочь забывая о себе. Есть отдельные индивидуумы, которые соглашаются в сексе на то, что им неприятно, больно или унизительно, чтобы завоевать чужое расположение.

Подобное поведение приводит к самому печальному исходу – например, к психо-соматическим заболеваниям, вроде эректильной дисфункции психологического характера или вагинизму, когда женское тело "закрывается" и сама пенетрация доставляет ей огромную боль. Поэтому в любом раскладе, важно уметь вовремя говорить "нет", не заниматься сексом из жалости, чувства долга, сочувствия и так далее. А только, когда вы сами этого хотите.

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