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Психолог назвала секрет успешного воспитания детей

Сегодня, 13:26

Родителям не нужно вмешиваться в дела ребенка, если их не просят помочь

Есть простая истина: чем больше ребенка наказывают, тем хуже он становится. Об этом рассказала детский психолог Татьяна Кириенко. На своей странице в Instagram она поделилась секретом успешного воспитания детей.

По ее словам, многие родители ошибочно полагают, что именно наказание (даже самое маленькое) – это и есть воспитание, иначе, ребенок не поймет.

"Мы часто не замечаем в своих словах плохой посыл ребенку: "Если ты будешь хорошо себя вести, тогда...", "Если сделаешь то, тогда...". То есть, сначала дисциплина, тогда хорошие отношения", – поясняет распространенную ошибку родителей психолог.

Как найти компромисс с детьми
Как найти компромисс с детьми
Фото: Pixabay

По ее словам, дисциплина должна быть после доброго отношения, например: "Давай пойдем поедим мороженого, а тогда займемся уроками".

Другая ошибка, это когда взрослые вмешиваются в занятия ребенка, отмечает эксперт.

"Ребенок, чем-то занят – пишет, играет, рисует, а вы подходите и начинаете учить: "А ты построй вот так", "Вот здесь ошибка", "Я бы сделала вот так"", – привела примеры психолог.

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Родителям необходимо понимать, что таким образом вы не помогаете им и ничего их не учите.

"Вы спросите, а как же научить, если не указывать на ошибки? Конечно, знание ошибок полезно знать, но указывать на них нужно с большой осторожностью", – поясняет Татьяна.

Родителям важно помнить:

  • Не нужно замечать каждую ошибку ребенка. Некоторые, оставляйте без внимания.
  • Ошибку лучше обсудить не в тот самый момент, когда ребенок увлечен делом, а позже.
  • Всегда спрашивайте, хочет ли ребенок услышать ваше мнение о том или ином событии (поверьте, ребенок всегда будет хотеть слышать ваше мнение).

Рекомендация от психолога: не вмешивайтесь в дела ребенка, если вас не просят помочь. Своим невмешательством вы даете знать ребенку, что с ним все хорошо и что он со всем справиться.

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Источник: Сегодня
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