Психолог назвала секрет успешного воспитания детей
Родителям не нужно вмешиваться в дела ребенка, если их не просят помочь
Есть простая истина: чем больше ребенка наказывают, тем хуже он становится. Об этом рассказала детский психолог Татьяна Кириенко. На своей странице в Instagram она поделилась секретом успешного воспитания детей.
По ее словам, многие родители ошибочно полагают, что именно наказание (даже самое маленькое) – это и есть воспитание, иначе, ребенок не поймет.
"Мы часто не замечаем в своих словах плохой посыл ребенку: "Если ты будешь хорошо себя вести, тогда...", "Если сделаешь то, тогда...". То есть, сначала дисциплина, тогда хорошие отношения", – поясняет распространенную ошибку родителей психолог.
По ее словам, дисциплина должна быть после доброго отношения, например: "Давай пойдем поедим мороженого, а тогда займемся уроками".
Другая ошибка, это когда взрослые вмешиваются в занятия ребенка, отмечает эксперт.
"Ребенок, чем-то занят – пишет, играет, рисует, а вы подходите и начинаете учить: "А ты построй вот так", "Вот здесь ошибка", "Я бы сделала вот так"", – привела примеры психолог.
Родителям необходимо понимать, что таким образом вы не помогаете им и ничего их не учите.
"Вы спросите, а как же научить, если не указывать на ошибки? Конечно, знание ошибок полезно знать, но указывать на них нужно с большой осторожностью", – поясняет Татьяна.
Родителям важно помнить:
- Не нужно замечать каждую ошибку ребенка. Некоторые, оставляйте без внимания.
- Ошибку лучше обсудить не в тот самый момент, когда ребенок увлечен делом, а позже.
- Всегда спрашивайте, хочет ли ребенок услышать ваше мнение о том или ином событии (поверьте, ребенок всегда будет хотеть слышать ваше мнение).
Рекомендация от психолога: не вмешивайтесь в дела ребенка, если вас не просят помочь. Своим невмешательством вы даете знать ребенку, что с ним все хорошо и что он со всем справиться.
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