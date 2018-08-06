Психолог пояснил, что такое любовь, и как она связана с детством

По словам Михаила Лабковского, на этот счет существует хорошая и плохая новости

Любите друг друга. Фото: pixabay

Любовь – это переживание детских эмоций, и ничего более. Об этом написал в Instagram психолог Михаил Лабковский, у которого за плечами более 30 лет стажа.

"Когда человек вспоминает все свои любовные истории, он очень редко задумывается о том, что все эти чувства, эти отношения уже БЫЛИ У НЕГО ВНУТРИ. Всем кажется, что дело в обстоятельствах, в партнере, в возрасте, да много в чем. Но люди не понимают, что их чувства отражают то, что УЖЕ находится в их психике, то, что они УЖЕ пережили", – пишет он.

По словам Лабковского, есть плохая новость, которая заключается в том, что в подавляющем большинстве случаев негативные детские сценарии проявляются в ваших отношениях. ⠀

"Хорошая – в том, что вы сами способны ВСЕ ИЗМЕНИТЬ. Вы можете начать новую страницу, "научить" свою психику реагировать на подходящих партнеров и избавиться от боли", – подытожил психолог.

Ранее сайт "Сегодня" выяснял, почему мужчины уходят от красивых и умных. Залог крепких и долговечных отношений – осознанный и обдуманный выбор.