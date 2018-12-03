Психолог пояснил, что такое страх и какие есть виды

Михаил Лабковский рассказал, как бороться со страхами

Со страхами необходимо бороться. Фото: depositphotos

Страх – это нормальная, здоровая реакция психики человека на опасность. Если перед вами вьется анаконда, то страх – абсолютно нормальная реакция организма.

Об этом в Instagram написал психолог Михаил Лабковский и пояснил, какие виды страха существуют и как с ними бороться.

По словам психолога, иррациональный и нездоровый страх – это, когда вы боитесь того, что еще не произошло, но может произойти.

"Или если вы боитесь совершенно безобидных вещей – например, лифтов, зеркал, кошек (Хичкок, например, боялся овальных предметов)", – рассказал Михаил.

По словам Лабковского, в первом случае речь идет, скорее, о тревожности. Во втором – о фобии.

"Что делать с этими страхами? Разумеется, обращаться к психологу", – подытожил Лабкоский.

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