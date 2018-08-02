Психолог пояснил, где найти и как сохранить любовь

Михаил Лабковский говорит, что вы постоянно привлекаете партнеров со строго определенным набором качеств

Любите друг друга. Фото: pixabay

Чтобы найти и сохранить настоящую любовь необходимо для начала разобраться в себе. Об этом написал в Instagram психолог Михаил Лабковский.

"Многие люди мечтают о любви – чтобы один раз и на всю жизнь. Чтобы были семья и дети, чтобы встретить родственную душу, которая не предаст, не обманет, не вскроет мозг и не будет ссориться с тобой каждые выходные в "Ашане". Но почему-то для большинства людей эта задача так и остается невыполнимой, хотя желание так велико", – пишет он.

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По словам психолога, люди думают, что снова ошиблись с выбором, что надо будет в следующий раз искать получше, что если очень захотеть, то судьба поможет встретить того (или ту) самых, и вам на этот раз точно повезет. ⠀

"Но почему же ничего не меняется? Все те же конфликты, измены, ссоры, скандалы? А помните ту популярную интернет-поговорку "Куда бы ты ни шел, ты всегда берешь с собой себя"? Вот именно: в каждые новые отношения вы приходите со своими тараканами, со своей имеющейся проблематикой. Хотя, казалось бы, выводы уже сделаны, и вы уже точно знаете, чего вы НЕ хотите", – говорит Лабковский.

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Таким образом вы постоянно привлекаете партнеров со строго определенным набором качеств, говорит он.

"Вас всегда тянет на человека, который так или иначе "компенсирует" ваши заморочки, страхи, тревожность, обиду, ревность, конфликтность... Поэтому единственный способ обрести настоящую любовь – это не с женихами разобраться, а с собой", – подытожил психолог.

Тем временем другой психолог пояснил, что такое тревожность и как с ней бороться. Михаил Лабковский говорит, что для начала очень важно найти корень тревожности.