Психолог пояснил, как изменилось отношение людей к карьере, любви и семье

По словам Михаила Лабковского, люди поняли, в чем смысл жизни

Наслаждайтесь жизнью. Фото: pixabay

Современные люди перестали верить в то, что они всю жизнь кому-то чем-то "обязаны". Люди поняли, что становиться "успешным" в популярном понимании этого слова совсем не обязательно. К тому же, важно помнить, что все, что происходит со взрослым человеком напрямую связано с его детством.

Об этом написал в Instagram психолог Михаил Лабковский.

По его словам, люди поняли, что есть хорошая музыка, закаты в дальних странах, захватывающие книги, вечера с друзьями. И все это – помимо вожделенного автомобиля и хорошей квартиры в центре, например.

"Что смысл жизни женщины – не дом и дети. Он может быть каким угодно, но главное – он в САМОЙ жизни. Мужчины осознали, что не все поголовно в этом мире обязаны становится бизнесменами или топ-менеджерами. Что семья – это не история про "добытчика и хозяюшку", которые привычно вписываются в каноны социума", – пишет он.

Михаил отмечает, что на самом деле это история про двух любящих друг друга людей, которые просто однажды решают быть вместе. А как они распределят роли в своем доме, это уже их личное дело. И этот выбор должен быть продиктован их же личными потребностями, а не чьими-то советами и рекомендациями.

"Женщины начали понимать, что материнство – это счастье и личный выбор каждой, а не какой-то там "священный долг". Что детей рожают и замуж выходят по ЛЮБВИ и от ЛЮБВИ, а не по какой-либо другой причине", – пишет Лабковский.

По словам психолога, это огромная мудрость наших реалий – полное понимание, осознание, что никаких "правильных жизненных сценариев" нет.

"Но теперь люди, которых воспитывали в парадигме "надо слушаться старших" и "ты должен подчиняться правилам", теряют ориентиры. Да, они понимают, что по чужим рекомендациям свое счастье не построишь. НО не знают, как ИМЕННО ЭТО СДЕЛАТЬ – как начать жить СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ, именно той, которую они ВЫБРАЛИ и которую ХОТЯТ", – подытожил Лабковский.

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