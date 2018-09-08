Психолог пояснил, как перестать беспокоиться за своих детей и начать их любить
По словам Вячеслава Халанского, когда мы проговариваем наши страхи, часто становится понятна вся их абсурдность
Новый учебный год может стать стрессом не только для учеников, но и для их родителей. Об этом написал психолог Вячеслав Халанский и поделился личной историей.
"Я, как и большинство родителей, в канун первого сентября переживал за новый учебный год. Предыдущий опыт в школе был ужасным. Новая школа и новый класс только добавляли беспокойства на чашу весов тревожности. Мои дочери на вид не беспокоились. Но что-то в этом меня насторожило. "Я же переживаю... волнуюсь..." – пытался идентифицировать я свои чувства. Хотя на следующий день узнал, что младшая дочь не спала всю ночь", – рассказывает он.
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По словам психолога, в силу своей профессиональной деятельности, он хорошо понимает, что неоправданное беспокойство родителей передается детям.
"Я также понимаю, что нет смысла беспокоиться и переживать, не столкнувшись с реальными вопросами", – пишет Вячеслав и перечисляет идеи, как изменить тревогу на конструктивные шаги:
- Выделяйте примерно 1,5–2 часа в день, чтобы общаться с детьми. Они будут доверять вам, когда вы будете проводить с ними время. Время – условие для близости со взрослыми, но с детьми особенно. Дети часто интерпретируют занятость родителей как их нежелание общаться с ними. Моя дочь рассказывает все секреты именно после того, когда мы проведем с ней время (прогулка, пробежка, игра в шахматы и т. п.).
- Берегитесь гаджетов. Я заметил, что когда разговариваю с детьми на прогулке или за ужином, то посматриваю на телефон. Мне нужно прикладывать усилия для того, чтобы не отвлекаться. Представьте, что гаджет (телефон, компьютер) – это взрослый человек в вашем доме. Он, этот незнакомец, сопровождает повсюду. Важно для себя понять, "кто для меня сейчас ценность, кого я хочу слушать, с кем общаться". Телефон или дочь? Кто важнее? В свободное время с детьми отключайте телефон, как будто бы присутствуете на важном совещании с начальником.
- Интересуйтесь – не тревожьтесь, а узнавайте – как себя чувствуют ваши дети. Не думают или считают, но как они себя чувствуют. Особенно когда в школе происходят важные события. Сегодня моя дочь была с женой у директора (решали организационный вопрос), меня не было с ними. Вечером я спросил: "Как для тебя то, что ты общалась с директором?" Она ответила, что "чуть не заплакала". Я бы никогда в жизни не узнал о ее чувствах. Но этот вопрос позволил их открыть. Это было очень трогательно.
- Тревога привносит беспокойство, а своим страхом мы еще больше пугаем себя и детей. Во время терапевтических сессий я часто даю такое задание: напишите свои страхи, а особенно три самых главных. Когда мы проговариваем наши страхи, часто становится понятна вся их абсурдность. Попробуйте написать ваши страхи в одной колонке – слева. А справа – что вы можете с этим сделать. Нужны конкретные действия для того, чтобы решить конкретные проблемы. Я заметил, как это работает после прогулок дочерей во дворе. Мальчики обижали девочек, это повторялось не один раз. В итоге я пошел поговорить с мальчиками и мы смогли решить эту проблему.
- Обращайте внимание на то, как ребенок чувствует себя в школе. Поскольку он проводит там 5–7 часов в день, будьте в курсе, что с ним происходит. Важно участвовать в жизни ребенка с самого раннего возраста, чтобы дети понимали, что есть хорошо и правильно, а что нет. Наша система обучения предполагает безапелляционность: "есть то, что есть..." Однако это может быть оттого, что родители часто не вникают в происходящее в классе. Однажды выяснилось, что одноклассник бил мою дочь в живот (она скрывала это), не только ее, но и других девочек. Когда я узнал об этом, начали разбираться и оказалось, что у мальчика очень сложные отношения в семье, а его родители считали, что это норма – бить девочек.
- В психологии есть феноменологический метод. Используйте его при общении с детьми. Что это значит? Учитесь воспринимать вашего ребенка – да и не только его – без каких-либо предположений, теорий. Попробуйте увидеть причину опоздания с прогулки вечером не в том, что он вас не слушает, какой он/она неисполнительный, безответственный и т.д. и т. п. Причиной опоздания могут быть конфликты на улице среди детей. Если вы не сможете воспринять ребенка феноменологически, тогда он/она вынужден врать, чтобы поддерживать ваши установки, выраженные в претензиях и обвинениях. Феноменологический метод предполагает отказ от своей правды с тем, чтобы услышать правду другого.
- Важный и один из самых непростых пунктов: обратите внимание на ваши родительские отношения. Часто мамы сетуют на то, что отцы пассивны или игнорируют просьбы жен. Оказывается, что между мужем и женой долгое время не решаются вопросы, связанные с обидой, изменой, отсутствием теплых чувств. Список можно продолжать. И часто это влияет на здоровье детей. Когда мы перестаем понимать голос мудрой души, тогда тело начинает говорить нам в виде болезней. Я не сторонник крайностей. Но помните, если между вами агрессия, скрытые обиды, крики, если вы не даете друг другу право быть, это отразится на ваших детях. Я подтверждал это путем экспериментов с гальванистическими тестами, которые показывают уровень стресса у детей. Иногда это сложно определить (особенно у младших), но стресс как реакция на проблемы между родителями у них есть.
Помните, родители: ваше психическое благополучие – залог благополучия ваших детей. Попробуйте жить, интегрируя разные ценности в свою жизнь: работа – семья; коллеги – друзья. Позволяйте быть разным ценностям в вашей жизни. Люди погружаются в тревогу и живут в ней, поскольку не умеют или боятся наслаждаться жизнью.
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