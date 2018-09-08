Психолог пояснил, как перестать беспокоиться за своих детей и начать их любить

По словам Вячеслава Халанского, когда мы проговариваем наши страхи, часто становится понятна вся их абсурдность

Любите своих детей и интересуйтесь их жизнью. Фото: depositphotos

Новый учебный год может стать стрессом не только для учеников, но и для их родителей. Об этом написал психолог Вячеслав Халанский и поделился личной историей.

"Я, как и большинство родителей, в канун первого сентября переживал за новый учебный год. Предыдущий опыт в школе был ужасным. Новая школа и новый класс только добавляли беспокойства на чашу весов тревожности. Мои дочери на вид не беспокоились. Но что-то в этом меня насторожило. "Я же переживаю... волнуюсь..." – пытался идентифицировать я свои чувства. Хотя на следующий день узнал, что младшая дочь не спала всю ночь", – рассказывает он.

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По словам психолога, в силу своей профессиональной деятельности, он хорошо понимает, что неоправданное беспокойство родителей передается детям.

"Я также понимаю, что нет смысла беспокоиться и переживать, не столкнувшись с реальными вопросами", – пишет Вячеслав и перечисляет идеи, как изменить тревогу на конструктивные шаги: