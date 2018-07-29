Психолог пояснил, как родительский сценарий влияет на человека
Михаил Лабковский назвал три причины, почему детство не всегда "выплывает" во взрослой жизни
То, что происходит с людьми в детстве в семье, не обязательно станет причиной проблем, когда они вырастут.
Об этом написал в Instagram психолог Михаил Лабковский.
"Вы спрашивали: если в семье были страх и ужас, значит ли это, что человек точно вырастет невротиком и все его отношения пойдут по родительскому сценарию? Отвечаю: НЕТ. Это необязательно", – пишет психолог.
Он также назвал три причины, почему так происходит:
- Причина первая. Вы – не ваша мать, а ваш муж – не ваш отец. У вас есть выбор, вы можете изменить ситуацию, как я писал раньше.
- Причина вторая. У каждого из нас свой склад психики. Для кого-то мелкое оскорбление – уже психотравма, для другого конкретные издевательства проходят бесследно. Это зависит от врожденных качеств.
- Причина третья. Есть люди, на которых родительский опыт повлиял таким образом, что, вырастая, они точно знают, чего именно не хотят. ⠀
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"Такие люди сознательно посещают терапию и/или сразу избавляются от отношений, которые приносят им боль и страдания. К сожалению, в подавляющем большинстве случаев люди все же повторяют родительский сценарий, но смотрите пункт 1", – подытожил Лабковский.
Ранее психолог пояснил, почему для некоторых людей любовь без страданий немыслима. По словам Михаила Лабковского, садо-мазохистический сценарий у каждого человека выражается по-разному.
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Источник: "Сегодня"