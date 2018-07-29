Психолог пояснил, как родительский сценарий влияет на человека

Михаил Лабковский назвал три причины, почему детство не всегда "выплывает" во взрослой жизни

Любите своих детей. Фото: pixabay

То, что происходит с людьми в детстве в семье, не обязательно станет причиной проблем, когда они вырастут.

Об этом написал в Instagram психолог Михаил Лабковский.

"Вы спрашивали: если в семье были страх и ужас, значит ли это, что человек точно вырастет невротиком и все его отношения пойдут по родительскому сценарию? Отвечаю: НЕТ. Это необязательно", – пишет психолог.

Он также назвал три причины, почему так происходит:

Причина первая. Вы – не ваша мать, а ваш муж – не ваш отец. У вас есть выбор, вы можете изменить ситуацию, как я писал раньше.

Причина вторая. У каждого из нас свой склад психики. Для кого-то мелкое оскорбление – уже психотравма, для другого конкретные издевательства проходят бесследно. Это зависит от врожденных качеств.

Причина третья. Есть люди, на которых родительский опыт повлиял таким образом, что, вырастая, они точно знают, чего именно не хотят. ⠀

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"Такие люди сознательно посещают терапию и/или сразу избавляются от отношений, которые приносят им боль и страдания. К сожалению, в подавляющем большинстве случаев люди все же повторяют родительский сценарий, но смотрите пункт 1", – подытожил Лабковский.

Ранее психолог пояснил, почему для некоторых людей любовь без страданий немыслима. По словам Михаила Лабковского, садо-мазохистический сценарий у каждого человека выражается по-разному.