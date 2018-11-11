Психолог пояснил, как справляться с паническими атаками

По словам Михаила Лабковского, важно помнить, что даже от самой сильной панической атаки еще никто не умер

Научитесь справляться с паническими атаками. Фото: pixabay

Есть одна очень важная вещь, которую нужно помнить людям, с которыми случаются панические атаки. Когда она начинается нужно сказать себе: "Это просто страх. Я в полной безопасности. Страх не способен меня убить". ⠀

Об этом написал в Instagram психолог Михаил Лабковский.

"Держите в голове мысль, что даже от самой сильной панической атаки еще никто не умер. Страх – это естественная, защитная реакция нашей психики на опасность, а паническая атака – это всплеск страха, когда реального повода для него нет", – пояснил он.

По словам психолога, необходимо помнить, что даже в моменты ужаса страх – наш друг, а не враг.

"Поэтому покалечить, и уж тем более убить вас он точно не способен. В любом случае, эта проблема лечится и весьма эффективно. Не бойтесь!" – написал он и посоветовал в случае, если самостоятельно справиться с паническими атаками у вас не получается – обращайтесь за помощью к психологам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Замужество вредит здоровью женщин: необычное исследование

"Есть психологи и психотерапевты, которые именно на панических атаках, страхах и фобиях специализируются. Лучше обращаться именно к ним", – подытожил Лабковский. ⠀

Ранее психолог дал необычное объяснение любви. По словам Михаила Лабковского, тут нет никаких универсальных схем.