Психолог пояснил, почему общий для всех сценарий жизни не работает
Михаил Лабковский привел несколько примеров из жизни
Общий сценарий жизни работает удачно далеко не всегда и далеко не у всех. Чтобы получить удовольствие от жизни, важно придумать свой план и руководствоваться своими желаниями.
Об этом написал в Instagram психолог Михаил Лабковский.
"Закончить школу, а потом институт, найти работу, выйти замуж/жениться, обзавестись потомством, получить руководящую должность... Проблема в том, что подавляющее большинство людей живут по какому-то готовому "плану", с которым, признаться честно, справляются довольно фигово", – пишет он.
При этом психолог привел несколько примеров из жизни.
"Вот пример. Решает женщина, что она хочет стать матерью, причем идеальной. А у нее карьера, свой штат подчиненных и командировки три раза в год. И сталкивается она с такой проблемой: не получается вписаться в "шаблон". То карьера страдает, то ребенок, а муж вообще не помнит, когда они вместе валялись на диване и смотрели сериал. Другой пример: мужчина зарабатывает деньги, пашет как проклятый, семью обеспечивает, и вот уже скоро сорок. Но всю жизнь его интересовала работа океанолога, которая не очень вяжется ни с семьей, ни с работой", – пишет он.
Михаил также публикует популярные вопросы, которые возникают в подобных ситуациях: и как теперь быть? Забить на социальные рамки? Плюнуть на близких людей и заняться собой?
"На самом деле, все гораздо проще. Можно реализовываться в ЛЮБИМОМ деле и быть ОТЛИЧНОЙ матерью. Можно изучать океан и быть счастливым в семье", – отвечает на вопросы Лабковский и советует просто изменить свой почерк.
"Не смотреть в чужие тарелки, не выбирать навязанные схемы, а придумать уникальную – свою собственную", – подытожил психолог.
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