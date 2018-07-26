Психолог пояснил, почему секс после ссоры не решает проблемы

Михаил Лабковский напомнил про "родительский сценарий"

Не используйте секс в качестве постоянного знака примерения. Фото: depositphotos

Страстный секс после бурной ссоры не решит ваших проблем. Об этом пишет в Instagram психолог Михаил Лабковский.

"Еще одна проблема воюющих пар – секс. Когда вы ссоритесь, в кровь выбрасывается адреналин, все внутри кипит. Это что-то вроде допинга, организм так "обманывает" себя. Система выдает злобу, ненависть и ярость за страсть. "Счастливые" парочки бегут с поля боя прямиком в постель", – пишет он.

По словам Михаила, в какой-то момент эта "кнопка" прекращает работать. Остается только битая посуда и куча обидных слов, обвинений и упреков, но уже без интима. ⠀

"Но есть способ справиться с этой ситуаций и понять, что это не у вас любовь такая, вулканическая. Это все тот же родительский сценарий, это ваше детство, которое сформировало именно такую реакцию", – пишет психолог.

Пусть эта мысль станет для вас мотивацией, чтобы начать жить иначе, советует Лабковский и добавляет, что само осознание проблемы – это половина ее решения.

Ранее психолог пояснил, почему для некоторых людей любовь без страданий немыслима. По словам Михаила Лабковского, садо-мазохистический сценарий у каждого человека выражается по-разному.