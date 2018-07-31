Психолог пояснил, почему вредно заниматься все время только чем-то "полезным"

По словам Михаила Лабковского, можно совершенно спокойно менять род деятельности каждые несколько лет

Наслаждайтесь жизнью. Фото: pixabay

Нельзя все время заниматься только "полезным" делами. Об этом написал в instagram психолог Михаил Лабковский.

""Сначала посуду помой!", "а что у нас сегодня по расписанию?", "а что, нам на лето ничего не задали?" – знакомо? Многие родители с детства не давали наследнику расслабиться. Руководствуясь девизом "делу время, а на потеху времени нет", они сформировали у ребенка такую психологию, что он постоянно должен быть занят чем-то полезным", – пишет он.

По словам Михаила, надо уметь расслабляться и что жизнь – это не гонка.

"Подписчица спрашивает, как ей быть, если у нее постоянно какие-то новые проекты, увлечения и интересы, она переключается с одного на другое. Отвечаю. Если вам это мешает, надо разбираться, почему вы ничего не можете довести до конца. Возможно, есть страх проигрыша или вам нужны кризисы. Причин масса", – говорит психолог.

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В то же время Лабковский не исключает, что это может быть просто правлением вашей творческой натуры.

"Ну вот такой вы творческий человек – "у меня кружок по фото, а еще мне петь охота". Многим ведь с детства внушили, что так жить неправильно. Между тем, так тоже можно", – говорит он.

По словам психолога, можно совершенно спокойно менять род деятельности каждые несколько лет (в США это принято), и никто никого не обязывает посвящать свою жизнь какому-то одному делу: "В общем – да, это нормально", – подытоживает Лабковский.

Ранее психолог пояснил, как родительский сценарий влияет на человека. Михаил Лабковский назвал три причины, почему детство не всегда "выплывает" во взрослой жизни.