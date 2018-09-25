Психолог пояснила, что такое психологические защиты и невроз

Карен Хорни – выдающаяся исследователь невроза говорила о его разнонаправленности

Не доводите себя. Фото: depositphotos

Феномены, называемые психологическими защитами, в процессе нормального развития человека служат для адаптации психики к окружающей среде. Как известно невроз – это плата здоровой психики за социализацию. То есть – любой психически здоровый взрослый человек имеет невроз большей или меньшей степени выраженности.

Об этом рассказала психолог и гешталь-терапевт Мария Долгих.

По ее словам, Карен Хорни – выдающаяся исследователь невроза говорила о его разнонаправленности, как результате формирования плохо совместимых друг с другом психологических защит.

"Еще раз: все они у здорового человека служат для адаптации психики к условиям воспитания, социального взаимодействия и помогают до определенного уровня справляться с травмирующим опытом", – повторила Мария.

По словам психолога, в детстве мы формируем психологические защиты по принципу: "движение к людям", "движение против людей" и "движение от людей".

Далее Мария пояснила, что означает каждый из трех терминов:

Движение к людям – это наша потребность в подчинении, любви, защите, в привязанности. Движение против людей – потребность во власти, славе, признании, успехе, в том, чтобы быть сильным и справляться с жизнью. Движение от людей представляет собой потребность в независимости, свободе, уходе, изоляции от людей.



Эти три направления, как три головы Змея-Горыныча из Динамической концепции личности в гештальт-терапии, развивают в нас невротический, нарициссический и шизоидный способы взаимодействия с миром. Все эти три потребности живут внутри одновременно, но у каждого из нас преобладает что-то одно. Условно все психически здоровые люди, таким образом, попадают под классификацию: "подчиненные", "агрессивные" и "обособленные".

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Например, для более нарциссически организованной личности свойственны защиты направленности "против людей", с потребностью во власти, славе, признании, успехе, в том, чтобы быть сильным и справляться с жизнью. Соответственно, потребности шизоидного и невротического характера часто остаются неудовлетворенными.



"Поскольку адаптационные механизмы защиты сработали успешно в период развития и формирования личности, часто они этой личностью запоминаются и используются как единственно известная и правильная опора", – поясняет Долгих.



Так, самый распространенный сценарий развития: нарцисс (часто бессознательно) больше нуждается в удовлетворении своих невротических потребностей, а хорошо получается кормить только знакомую и принимаемую в себе нарциссическую голову – то есть бороться за признание, власть, успех. Невротик очень хочет нарциссического признания и власти, но не умеет это получать. Или, не замечает, что хочет шизоидного уединения, и перегружает себя привычными и доступными коммуникациями и отношениями, игнорируя, не замечая усталость и раздражение. Шизоид скучает по любви и заботе, но очень боится поглощения и потери себя, говорит психолог.

"Конфликт состоит в том, что какие-то потребности каждый из нас более или менее удовлетворять умеет. А какие-то – совсем нет, или очень недостаточно. Иногда просто понять и заметить, что хочется именно этого – очень страшно. Поскольку новая информация о себе противоречит внутреннему знакомому образу себя же. Привычные защиты ведь работают!" – отмечает Мария.



Правда, еще сложнее, по словам психолога, понимать и принимать, что в разные моменты времени мне может хотеться то "к людям", то "от людей", то "против" – и это нормально. Уметь выбирать для реализации социально приемлемую форму и идти добывать для себя это.



Проблемы, порождаемые противоречиями между защитными тенденциями – и есть результат невроза, утверждает психолог. То есть: от того, что вы не замечаете, не умеете слушать какую-то из своих голов, она с вами говорить не перестает, и просить и нуждаться не прекращает. Просто вы не слышите, или слышите, но не понимаете, или понимаете, но как ее накормить – не знаете. Результат в виде напряжения – внутреннего, или во внешних событиях, все равно дает о себе знать.

"В этой метафоре – психотерапия помогает познакомить и подружить свою основную голову с двумя другими. Распознавать и исследовать свои потребности, проходя сквозь привычные психологические защиты", – подытожила Долгих.

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