Психолог пояснила, от чего зависит доход человека

Отношения с деньгами зависят в первую очередь от ваших отношений с самим собой

Иметь хороший доход и заработать много денег хотят все, но не каждый понимает, что для этого важно сделать и чем заняться. Оказывается, необходимо начать с себя и разобраться, в чем заключается ваша самоценность. Об этом рассказала психолог Нина Веркойен на своей странице в Instagram.

По ее словам, человек способен притянуть в свою жизнь много материальных благ тогда, когда он понимает, что дает миру что-то важное, нужное, полезное.

От чего зависит доход человека Фото: stocksnap.io

"Когда мы ощущаем свою самоценность (то есть знаем, что мы ценны тем, что мы делаем) – наш ум способен принимать благодарность в ответ, без внутреннего сопротивления и прочих "я этого не достоин", "такое может быть у других, но не у меня", "у меня не получится"", – говорит эксперт.

Притянуть в свою жизнь деньги без ощущения того, что вы их достойны, ведь даете миру что-то важное, невозможно, заверяет Нина. Вы просто будете не в состоянии их принять, говорит психолог и поясняет, как реагирует на это наш мозг: "Не за что. Я ничего не стою" – говорит наш ум, создавая внешнюю реальность, которая подтверждает это убеждение.

Как понять, что у вас проблемы с самоценностью

Все очень просто, говорит эксперт и советует просто посмотреть в свой кошелек.

"Посмотреть, насколько вы довольны текущим материальным положением. Если вы не довольны, это говорит лишь о том, что вы внутри себя не знаете, чем можете быть полезны миру. А если вы этого не ощущаете и не знаете внутри себя, то вы не можете создать тот сценарий, в котором мир будет давать вам в ответ. Вы сами себе, будучи Творцом, не будете давать вознаграждение за то, что вы несете в этот мир", – говорит Нина.

При этом психолог назвала проблему многих современных девушек, представлявших свою ценность только во внешности. Таким образом, они не выражают свои таланты, уникальное видение мира, опыт, знания и интересы. В результате такие девушки только через своего мужчину или мужа, которые их содержат, могут позволить себе принимать что-то от мира.

Деньги – это ваше творение. А ваши отношения со своим творением, как и любые другие отношения, зависят в первую очередь от ваших отношений с самим собой.

"Ваши отношения с деньгами не смогут быть гармоничными, здоровыми, изобильными, наполненными, если ваше отношение к себе не является корректным, если ваше восприятие себя не является корректным", – подытожила психолог.

Тем временем мы выяснили, как мысли влияют на вашу жизнь.

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