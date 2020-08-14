Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Психолог пояснила, от чего зависит доход человека

Сегодня, 10:10

Отношения с деньгами зависят в первую очередь от ваших отношений с самим собой

Иметь хороший доход и заработать много денег хотят все, но не каждый понимает, что для этого важно сделать и чем заняться. Оказывается, необходимо начать с себя и разобраться, в чем заключается ваша самоценность. Об этом рассказала психолог Нина Веркойен на своей странице в Instagram.

По ее словам, человек способен притянуть в свою жизнь много материальных благ тогда, когда он понимает, что дает миру что-то важное, нужное, полезное.

От чего зависит доход человека
От чего зависит доход человека
Фото: stocksnap.io

"Когда мы ощущаем свою самоценность (то есть знаем, что мы ценны тем, что мы делаем) – наш ум способен принимать благодарность в ответ, без внутреннего сопротивления и прочих "я этого не достоин", "такое может быть у других, но не у меня", "у меня не получится"", – говорит эксперт.

Притянуть в свою жизнь деньги без ощущения того, что вы их достойны, ведь даете миру что-то важное, невозможно, заверяет Нина. Вы просто будете не в состоянии их принять, говорит психолог и поясняет, как реагирует на это наш мозг: "Не за что. Я ничего не стою" – говорит наш ум, создавая внешнюю реальность, которая подтверждает это убеждение.

Как понять, что у вас проблемы с самоценностью

Все очень просто, говорит эксперт и советует просто посмотреть в свой кошелек.

"Посмотреть, насколько вы довольны текущим материальным положением. Если вы не довольны, это говорит лишь о том, что вы внутри себя не знаете, чем можете быть полезны миру. А если вы этого не ощущаете и не знаете внутри себя, то вы не можете создать тот сценарий, в котором мир будет давать вам в ответ. Вы сами себе, будучи Творцом, не будете давать вознаграждение за то, что вы несете в этот мир", – говорит Нина.

Читайте также:
Как отношения с родителями влияют на доход: ответ психолога

При этом психолог назвала проблему многих современных девушек, представлявших свою ценность только во внешности. Таким образом, они не выражают свои таланты, уникальное видение мира, опыт, знания и интересы. В результате такие девушки только через своего мужчину или мужа, которые их содержат, могут позволить себе принимать что-то от мира.

Деньги – это ваше творение. А ваши отношения со своим творением, как и любые другие отношения, зависят в первую очередь от ваших отношений с самим собой.

"Ваши отношения с деньгами не смогут быть гармоничными, здоровыми, изобильными, наполненными, если ваше отношение к себе не является корректным, если ваше восприятие себя не является корректным", – подытожила психолог.

Тем временем мы выяснили, как мысли влияют на вашу жизнь.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Психологи пояснили, в чем особенность левшей Как понять, что вами манипулируют: три признака Почему на отдыхе хочется домой: ответ эксперта Как влюбить в себя парня: пять безотказных способов
деньги доходы психология
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Модель Олена Омович показала неймовірні форми
Модель Олена Омович показала неймовірні форми
Никитюк забыла про стыд и сверкнула безупречными формами
Никитюк забыла про стыд и сверкнула безупречными формами
Русская Кардашьян похвасталась пышной фигурой в купальнике
Русская Кардашьян похвасталась пышной фигурой в купальнике
"Тихий" вбивця: що допоможе вберегти легені при коронавірусі
"Тихий" вбивця: що допоможе вберегти легені при коронавірусі

Популярные статьи

Сегодня, 05:26Психология

Гороскоп на сегодня 14 августа: Стрельцам нужно быть активнее, а Козерогам – внимательнее с деньгами

Вчера, 14:12Психология

Психологи пояснили, в чем особенность левшей

Вчера, 11:55Food

Маковый Спас-2020: лучшие рецепты праздничной выпечки

Вчера, 11:01Шоу-бизнес

16 ванных комнат, сауны и винный погреб: как выглядит шикарный особняк принца Гарри и Меган Маркл

Вчера, 10:05Events

День левши-2020: прикольные картинки, поздравительные открытки и добрые пожелания

12 августаEvents

Медовый Спас Маковей: что нельзя делать в праздник

12 августаFood

Как приготовить шулики на Маковея: рецепты традиционной украинской выпечки

12 августаШоу-бизнес

Несмотря на пандемию: где и за сколько отдыхают украинские звезды этим летом

11 августаFood

Как приготовить варенье из сливы: ТОП-5 рецептов на зиму

11 августаПсихология

Как влюбить в себя парня: пять безотказных способов

11 августаEvents

Когда три Спаса в 2020 году: точные даты летних праздников

11 августаFood

Как приготовить маковую начинку для пирогов, блинов и рулетов

11 августаFun

Длиной 122 метра: таинственный корабль нашли у берегов Антарктиды (фото, видео)

11 августаШоу-бизнес

Победительница шоу "Холостяк" Даша Квиткова показала фото с девичника

11 августаFood

Сливовый пирог по рецепту из газеты The New York Times

11 августаFun

Пес помог котенку перейти через дорогу и попал на видео

Новости партнеров

Яркая спортсменка из Бразилии восхищает своей идеальной фигурой
Яркая спортсменка из Бразилии восхищает своей идеальной фигурой
21-летняя дочь Лолиты огорчила звездную маму
21-летняя дочь Лолиты огорчила звездную маму
Очаровательная модель из Луцка, покорившая грузинского легионера
Очаровательная модель из Луцка, покорившая грузинского легионера
Как выглядели первые мужья Лободы, Бузовой, Брежневой и других
Как выглядели первые мужья Лободы, Бузовой, Брежневой и других
Лазарев показал, с кем готов разделить свою жизнь
Лазарев показал, с кем готов разделить свою жизнь
Как выглядит 71-летняя Алла Пугачева после подтяжек (фото)
Как выглядит 71-летняя Алла Пугачева после подтяжек (фото)
Маленькая дочь Пугачевой и Галкина покорила сходством с отцом
Маленькая дочь Пугачевой и Галкина покорила сходством с отцом
Озверевшая Волочкова показала свое истинное лицо
Озверевшая Волочкова показала свое истинное лицо

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять