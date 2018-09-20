Психолог пояснила важные свойства психической регуляции

Любой организм на границе контакта с окружающей средой взаимодействует с ней тремя способами: выделяя, поглощая и ассимилируя

Следите за своей психикой. Фото: pixabay

Исходя из теории ментального метаболизма, одной из основополагающих в гештальт-подходе – весь человеческий организм, и, в частности, психика, постоянно стремится к восстановлению нарушенной целостности. Раны на теле стремятся заживать. Открытые гештальты стремятся к завершению. Опыт стремится быть ассимилированным, усвоенным.

Об этом рассказала психолог и гешталь-терапевт Мария Долгих.



"Любой организм на границе контакта с окружающей средой взаимодействует с ней тремя способами: выделяя, поглощая и ассимилируя. Если мы кричим, или смеемся, или плачем – мы выделяем в среду свои переживания, ну и, иногда вместе с ними немного жидкости. Если мы слушаем, получаем удовольствие или едим – мы поглощаем. После поглощения, перед выделением происходит процесс ассимиляции", – пишет она.



При этом пояснила она все на примере пищевой метафоры: мы съели вкусный обед, потом его переварили, потом организм выделил остатки. Именно процесс ассимиляции – переваривания и усвоения, является крайне ценным, поскольку от способности организма расщеплять полезное, переваривать и получать ценнейший опыт, энергию и т.д. зависит то, как мы функционируем, чувствуем себя, какой у нас иммунитет, устойчивость психики и пр. Можно есть очень здоровую пищу, но иметь проблемы с пищеварительным трактом, и не усваивать ее. Тогда организм будет истощаться не получая необходимую подпитку.



По словам Марии, именно так происходит с внутренним миром человека, которому, например, близкие дают много поддержки, принятия и тепла, но он не может это заметить, обесценивая, отвергая то, что дают. Не может заметить, значит – не может взять для себя. И тогда ему постоянно кажется, что его не ценят, не любят. У такого человека хроническое расстройство работы эмоционального желудка, можно сказать: психическая булимия. Хотя субъективно ему может казаться, что все дело в не правильном выборе партнера.



Присваивать и уметь подпитываться тем, что находится хорошего в окружающей среде – это навык, говорит Долгих.

"Бывает и так, что у человека есть интроект, установка, что то, чего он очень хочет – кушать нельзя. Например, в какой-нибудь семье жареная картошечка на столе – не комильфо. Только салаты и каши. А в отношениях есть идея, что тепло и забота, например – для слабаков. Только хардкор, троллинг и сарказм для выражения всего спектра чувств. А человеку очень хочется картошечки и теплых счастливых объятий у камина", – отмечает психолог.

В случае, если "нельзя" побеждает, приходится обесценить свои желания, отказаться от них и давиться злобными шутками. Отказывать себе в очень ценных, подпитывающих отношениях и постепенно истощаться. Последствия этого бывают очень разнообразными в своей разрушительности. Пищевая метафора здесь в действии наглядно описывает, в частности – пищевые расстройства.



"Надо сказать, и навык отторгать токсичное, не проглатывать то, что отравляет – не менее ценен. Например, человек не отличает пассивно агрессивные подколы от комплиментов, и ест, принимая их за чистую монету. А потом плохо ему может стать на физическом уровне – голова заболит, или тошнота подступит. "Почему?", спрашивает он себя. А он просто не чувствителен к тому, что его психика проглатывает. Он не замечает, что то, что он пропускает внутрь – плохо пахнет и есть это нельзя. Бывает, что человек вообще привыкает проглатывать откровенное обесценивание и уничижительное, грубое отношение от самых близких и родных, и тогда в пищевой метафоре он ест много отравленной, испорченной пищи. Он травит себя и это не может не отразиться на состоянии его психики и всего организма", – говорит Долгих.

По ее словам, восстановление навыка испытывать психическое отвращение – важная задача в психотерапии людей с опытом морального или физического насилия. Поскольку именно отвращение дает нам сигнал, что пища, эмоции, отношения, которые нам предлагают – токсичны и могут нас убить.

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Кроме того, как отмечает Мария, хорошо отлаженный процесс выделения излишков, после принятого и ассимилированного – еще одна задача психики. Ведь, если рядом с нами любящие, ценящие нас партнеры и желают они нам только лучшего, никто точнее нас самих не знает, когда нам еще вкусно, а когда – уже много. В любых отношениях одним из самых важных факторов баланса является наша способность принимать то, что нас питает, и отвергать лишнее, даже если оно прекрасно и полезно. Нюансы. Чем тоньше мы их ощущаем, тем лучше наша саморегуляция.



"Любая информация, в том числе эта статья, проглоченная залпом и даже хорошо усвоенная, в какой-то зоне опыта конкретного человека ему чем-то может не подойти. Хороший ментальный метаболизм, это когда есть возможность все полезное, пережевав и переварив, взять для себя, а от лишнего или неприменимого в вашем конкретном случае – отказаться", – подытожила Долгих.

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