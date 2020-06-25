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Психолог развеял четыре главных мифа про отношения мужчины и женщины

Сегодня, 09:10

Стереотипы делают жизнь простой и предсказуемой

Люди живут в окружении каких-то стереотипов, которые касаются самых разных сфер жизни, но гендерная – далеко не последняя в списке. Стереотипы делают жизнь простой и предсказуемой. Они являются неким "костылем" психики. Когда человек разглядывает других людей через призму стереотипа, они кажутся им понятными. Но это всего лишь мифы, которые не имеют никакого отношения к реальности, уверяет психолог Михаил Лабковский и рассказывает в своем Instagram, что, согласно науке, разница в психических реакциях между отдельными людьми куда значительнее, чем разница между мужчинами и женщинами в целом.⠀

Психолог развеял четыре главных мифа об отношениях мужчины и женщины

Первый миф: мужчины – полигамны, женщины – моногамны

Это неправда, говорит Лабковский. Внутри одного вида не может быть такого, чтобы самец был полигамным, а самка – моногамной. Для этого они должны быть просто разными существами.⠀

Люди, впрочем, практикуют так называемую "сериальную моногамию": то есть какой-то период времени они живут с одним партнером, а потом меняют его на другого.⠀

Главные мифы об отношениях мужчины и женщины
Главные мифы об отношениях мужчины и женщины
Фото: Pexels

Шкала полигамности-моногамности большая. Некоторые от природы могут дольше хранить верность и оставаться в отношениях, другие на это не способны. Но пол тут не играет никакой роли. Это индивидуальное качество, заверяет психолог.

Второй миф: мужчинам – секс, женщинам – отношения

На развитие этого стереотипа повлияла вовсе не природа, а культура, утверждает Лабковский. Причем в Средние века считалось, что женщина – существо озабоченное и похотливое, тогда как мужчина – возвышенный и духовный, способный на верность и настоящее чувство.⠀

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Миф о том, что женщинам интересно только выйти замуж и нарожать детей, пришел к нам из Викторианской эпохи, когда тема женской сексуальности была табуирована. Тогда считалось, что женщины терпят интим ради "счастья материнства" и никакого удовольствия от этого "унизительного процесса" не испытывают.⠀

Третий миф: мужчины – неэмоциональны, женщины – чувствительны

Способность мужчин и женщин к эмпатии и сочувствию приблизительно одинакова, поясняет Михаил. Так же, как к решительности и проявлению агрессии. Это доказывает огромное количество исследований: сегодня реакции психики можно изучить досконально, в том числе при помощи МРТ, отслеживая процессы в головном мозге. Машину не обманешь.⠀

Главные стереотипы в отношениях мужчин и женщин
Главные стереотипы в отношениях мужчин и женщин
Фото: Pexels

Но почему тогда люди так считают? Дело снова в культуре: воспитание в духе гендерных стереотипов заставляет многих мужчин внешне подавлять признаки разных эмоций, а женщины, воспитанные в духе "ты же девочка", иной раз не позволяют себе быть решительными и агрессивными даже тогда, когда этого требует ситуация.⠀

Четвертый миф: мужчины – охотники, женщины – добыча

Культура, в которой мы существуем, в принципе приписывает женщинам пассивную роль. Но как мы уже выяснили ранее, все люди разные, и это зависит не от пола, уверяет Лабковский.⠀

Есть и мужчины, и женщины более склонные к интроверсии. Им сложнее делать первый шаг, с кем-то знакомиться и начинать общение. Есть экстровертированные и в принципе более открытые люди обоих полов, и им гораздо проще проявлять инициативу в любых отношениях – с друзьями, на работе и с противоположным полом.⠀

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"Одна из проблем на пути к гармоничным отношениям – эти самые стереотипы. Они делают жизнь простой и предсказуемой, но заставляют не очень уверенных в себе людей вести себя неестественно и не проживать свою жизнь так, как они хотят. Когда человек освобождается от стереотипов и становится собой, вне зависимости от пола, ему открывается новый мир. Где больше не надо притворяться, чтобы кому-то понравиться", – подытожил психолог.⠀

Полезные советы, которые помогут наладить отношения – смотрите видео:

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