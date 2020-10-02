Психологи предупредили об опасности соцсетей для работы мозга

Согласно исследованиям, каждые 12-15 минут, человек отвлекается на телефон

Согласно последним исследованиям, в онлайне человек проводит от семи часов в день. В то время, как на живое общение приходиться менее двух часов. Виртуальный мир влияет на способность мышления и планирования будущего. К чему может привести частое погружение в мир онлайна – читайте в материале.

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Sms-сообщения, комментарии в соцсетях или электронные письма. По последним исследованиям, каждые 12-15 минут в среднем, человек отвлекается на телефон. И для того, чтобы мозг вернулся в обычную работу, нужно минимум 23 минуты.

Таким образом, мы отвлекаемся чаще, чем наш мозг успевает запустить рабочую волну. Это опасно, прежде всего для личного развития, уверяет клинический психолог Татьяна Сказкина.

"Если мы пролистываем в течении дня от 80 до 100 страниц в социальных сетях, мы не можем сохранить эту информацию – она ​​просто не откладывается. И самое главное, наша дефолт-система не работает, система, которая отвечает за мышление – оно у нас стереотипное, поверхностное", – пояснила эксперт.

Как соцсети влияют на нашу самооценку Фото: Pexels

Кроме мышления, система отвечает за коммуникацию с другими людьми. Ежегодно эти навыки все больше теряются и договариваться становится труднее. Впрочем, врач-психотерапевт Алексей Шевцов считает, что привязанность к онлайн-жизни не всегда негативная.

"Есть же несколько секунд реальной жизни, пока человек не лезет в телефон. И он думает: Боже мой, какое же я ничтожество. А потом он лезет туда, смотрит красивые картинки в Instagram и думает: я хочу быть похожим на них. И вроде, как суицидальные мысли отступают", – пояснил психотерапевт.

С появлением смартфонов количество живого общения сократилась до двух часов.

Психологи предупреждают: чрезмерное увлечение жизнью в онлайне наталкивает людей на поиск легкого успеха и неспособность признавать поражение. Спастись можно, сократив время пребывания в виртуальном мире. Для начала, например, не проверять сообщений по дороге на работу и перед сном.

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