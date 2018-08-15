Психологическая безопасность ребенка: пять правил воспитания детей от семейного психолога

Не останавливайте постоянно и не пугайте опасностью на каждом шагу

Разговаривайте со своими детьми. Фото: pixabay

Чтобы правильно воспитать своего ребенка здоровым и уравновешенным, важно позаботиться о его психологической безопасности. Ведь именно ребенку важно вовремя сказать "нет", не поддаться на манипуляции, а не постесняться и закричать или попросить о помощи в случае опасности, отказаться от идеи посмотреть поближе оставленные без присмотра вещи.

Об этом пишет семейный психолог Наталия Гаевская и дает пять советов родителям по воспитанию своего чада.

"Меня часто спрашивают о безопасности ребенка и о том, как мы, взрослые, можем защитить своих детей от внешних угроз. Тема приобретает актуальность по вполне понятным причинам. Все чаще в соцсетях и на родительских форумах можно найти почти пошаговые инструкции, что делать, чтобы ребенок не потерялся, его не похитили, не ограбили, не совершили насилие и так далее", – пишет она.

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По словам Наталии, такие инструкции важны и нужными, поскольку дают ребенку четкий алгоритм, как вести себя в общественных местах, с незнакомцами и в непредвиденных ситуациях. Все это очень хорошо, однако, даже самая лучшая схема поведения не сработает, если не будет главного – четкого понимания ребенком собственных границ. Это именно то внутреннее основание, на котором с уверенностью можно выстраивать правила поведения в нестандартных ситуациях, отмечает она.

Вполне закономерно, что угроза физической безопасности возникает значительно чаще, если мы не умеем отстаивать свою психологическую безопасность – сказать вовремя "нет", не поддаться на манипуляции, а не постесняться и закричать или попросить о помощи в случае опасности, отказаться от идеи посмотреть поближе оставленные без присмотра вещи.

Если с самого детства ребенок привык, что его мнение ничего не стоит, его вещи может без разрешения брать любой, в семье с ним не принято считаться, есть кто-то, кто знает лучше, что делать, чувствовать, думать – он значительно быстрее станет жертвой насилия чем тот, который имеет опыт самоуважения. Именно родители закладывают это.

Вот несколько важных моментов, на которые стоит обратить внимание родителям, чтобы научить своего ребенка уважать собственные психологические границы и пределы других.

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1. Определите и опишите то, что является самым ценным для вас, вашего ребенка и каждого члена семьи. Такие вещи есть у каждого из нас, то, что без преувеличения является частью нас.

Это могут быть личное пространство и вещи, то, как мы их организуем и используем, время сна и еды, работа, деньги, вероисповедание, здоровье, продукты (хочу – ем, хочу – не ем), отношения.

Важно записать или озвучить все вещи, пренебрежение которыми со стороны других причиняют боль и страдания. Таким образом мы формируем свои личные границы, куда помещаем все ценное для нас – то, что считаем своим.

2. Четко очерчивая собственные границы и помогая ребенку определить его границы, мы одновременно облегчаем наше общение – чтобы понимать друг друга, не нужно кричать или повторять по несколько раз одно и то же.

- Солнышко, ты понимаешь, что это мой планшет?

– Да, понимаю.

– Хорошо, тогда положи на место.

3. Защищайте "свое" и сразу говорите "стоп", не доводя ситуацию до взрыва.

Как только мы чувствуем угрозу, что кто-то приближается к ценным для нас вещам, срабатывают "сигнальные огни" – мы чувствуем гнев, страх, отчаяние. Эти же эмоции проявляют другие люди, когда что-то угрожает их ценностям, и это сигнал, что в опасности что-то очень важное для человека.

От умения вовремя сказать "стоп" зависит как наша безопасность, так и самочувствие.

4. Защищайте перед другими ценности и принципы ребенка.

Оставайтесь на стороне ребенка, даже если его ценности кажутся вам странными и неуместными.

5. Определите и сразу договоритесь, что вы будете делать в ситуациях, когда ребенок решит нарушить чужие пределы.

Например, если малыш тянется к чужому, стоит сказать: "Стоп! Это чужая вещь". Можно помочь ребенку спросить разрешения: "Чья это игрушка? Можно мне поиграть ею?"

Если хозяин позволил, мы говорим, что можно поиграть. Если же нельзя – то нельзя, даже если это вызовет бурный протест.

Позволяйте ребенку самостоятельно действовать в пределах его психофизиологического развития.

Не останавливайте постоянно и не пугайте опасностью на каждом шагу. Ему необходимо получить собственный опыт под вашим заботливым, а не тревожным или авторитарным контролем.

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