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Психологическая ловушка: почему нельзя судить о характере мужчины по его внешности

Привлекательные преступники получают менее строгое наказание, чем их менее красивые "коллеги"

Варвара Левская
Сегодня, 16:02

Увидев мужчину, сложно сказать что-то о его характере только по внешним признакам. Более того, не всегда получается узнать его и в первые минуты общения. И все же, по статистике, более привлекательные мужчины пользуются большей популярности среди женщин, даже если у них тяжелый характер. Об этом рассказал психолог Александр Шахов, пояснил почему так происходит и привел немного научных фактов.

Почему не стоит оценивать мужчин по внешности
Почему не стоит оценивать мужчин по внешности
Фото: Pexels

По его словам, физически привлекательные преступники получают менее строгое наказание и снисхождение присяжных, нежели их менее красивые "коллеги". Это удивительно, но факт остается фактом.

Люди часто ошибаются, думая, что ангельская внешность говорит о душевной красоте и нравственности. А на самом деле никакой связи между характером и внешностью не установлено. Так что увы, физиогномика нам не поможет.

Психологами проведен интересный эксперимент: двум группам студентов показывали фото одного и того же человека и просили по лицу описать его характер. Но первым сообщили, что это фото маньяка-убийцы, а на вторым — Нобелевского лауреата.

Как нестандартная внешность помогает приобретать бешеную популярность – смотрите видео:

Описания разнились, как небо и земля, а одни и те же черты лица интерпретировались по-разному: острый подбородок в одном случае описывался как "жестокий, неумолимый", во втором — "волевой, решительный". Взгляд на фото одна группа увидела как "холодный, расчетливый, равнодушный", вторая как "проницательный, глубокий, мудрый".

Психолог пояснил, почему так происходит: "Виной тому установки. Установка или предварительная информация о чем-либо, искажает наше восприятие настолько, что человек не видит очевидных вещей или видит то, чего нет. Не удивляйтесь, когда вы пытаетесь объяснить подруге, что она попала в лапы манипулятора, а она не верит: она буквально слепа к этим признакам", – поясняет Александр.

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По словам Шахова, важно знать, что установка поступает к нам либо от других людей, либо из нашего собственного опыта.

"Поэтому, если женщину раньше обманул мужчина с Кавказа, она будет бессознательно переносить неприязнь ко всем мужчинам восточной внешности. А зря, ведь человек человеку рознь. Так что не слишком доверяйте интуиции. Помните об этой психологической ловушке! Проверяйте мужчин на деле! Например сходите с ним на американские горки или в комнату страха", – советует психолог и подытоживает, что ни в коем случае не стоит судить о характере мужчины по его внешним проявлениям.

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мужчина психология внешность характер
Источник: Facebook-страница Александра Шахова
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