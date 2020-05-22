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Психологический секрет: какие слова помогают человеку выздороветь

Сегодня, 15:04

Специалисты рекомендуют не изображать врача или эксперта по болезням и не давать советов по лечению

Болезнь может постигнуть каждого. Но часто мы просто не знаем, как поддержать в этот период своих родных и друзей. Обычно автоматически говорим "не расстраивайся" или "все будет хорошо". Но это не помогает. Еще хуже – когда начинают давать советы или упрекать. В "Ранку з Україною" на телеканале "Украина" психолог рассказала, какие слова помогут дать моральную поддержку близким.

Когда наши близкие болеют, важно помочь им пережить это испытание. Но обычно на ум приходят только стандартные фразы. А на практике такие подбадривания не успокаивают и звучат фальшиво. Хотя на самом деле большинство из нас искренне хотят помочь. Просто не знают, как сделать это.

Как словами исцелить человека
Как словами исцелить человека
Фото: stocksnap.io

  • Психолог Наталья Подлесная: Эти слова кажутся формальностью. Например, "держись" или "все будет хорошо". Пока вы сами в шоке или в растерянности, говорите искренне: "Я не знаю, чем помочь, но хочу и найду, как это сделать.

Главное – не молчите. Тишина в такой момент еще больше удручает. Важно показать, что вы понимаете серьезность ситуации и готовы быть рядом.

Не изображайте врача или эксперта по болезням и не давайте советов по лечению.

Даже если вы или кто-то из ваших знакомых перенес подобную болезнь, помните, что каждый случай уникален. Лучше поделитесь контактами хороших специалистов, предложите вместе с ними поехать и посидеть под кабинетом, дожидаясь результатов.

  • Наталья Подлесная: Время от времени пишите своим близким, которые заболели. Напоминайте, что вы рядом и в любой момент готовы посидеть с ними, взбить подушку, покормить или привезти продукты.

Психолог рассказала, как пережить горе – смотрите видео:

Если можете, возьмите на себя часть повседневных обязанностей. Или сделайте что-то такое, что подарит больному ощущение нормальной жизни.

Болезнь – серьезное испытание, и нет универсальной формулы, как ее пережить.

Но в трудную минуту важно помнить:

  • избегайте формальных фраз, лучше искренне говорите, что чувствуете.
  • не играйте в доктора, а взамен помогите найти контакты хороших специалистов.
  • и главное – будьте рядом и предлагайте реальную помощь – это лучшая поддержка.

Тем временем мы выяснили, как изменить жизнь к лучшему: 10 привычек на каждый день.

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Источник: Сегодня
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