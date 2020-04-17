Психосоматика: как работать со своими эмоциями, чтобы избежать болезней

Анна Литвинчук пояснила, что психосоматические заболевания не поддаются традиционной терапии

Психосоматика — это раздел психологии и медицины, который изучает влияние психологического состояния человека на его физическое здоровье. Известно, что психосоматические факторы могут приводить к разного рода болезням. Как правильно управлять своими эмоциями, чтобы не болеть, рассказала Сегодня.Lifestyle дипломированный психолог Анна Литвинчук.

"Для наглядного примера буду использовать таблицу Луизы Хэй, которая была опубликована в книге "Исцели себя сам"", – пояснила психолог и для удобства, все болезни разделила на категории.

Как научиться контролировать эмоции Фото: Pexels

1. Психологические отклонения и болезни головы

В зависимости от конкретного случая, основными причинами являются страхи, отсутствие желания решать проблему, самокритика, агрессия, гнев, недоверие к жизни, чувство незащищенности, сдерживания слез, стресс, напряжение.

2. Болезни глаз

Разочарование жизнью, страх не выполнить жизненную миссию, неверие в светлое будущее, нежелание видеть семейные проблемы, злобный взгляд на жизнь.

3. ЛОР-заболевания

Возникают в результате подавления эмоций, не реализации творческого потенциала, гнев, раздражение, нежелание слышать, не прислушивания к внутреннему голосу, упрямство, невысказанная обида, сдерживание гневных слов, страх высказаться.

4. Расстройства питания

Страх, потребность в защите, тревожность, самозащитные реакции разрушающего типа, аутоагрессия, чрезмерная чувствительность.

5. Болезни пищеварительной системы

Гнев, нерешительность, страх перед новизной, навязчивая идея контроля всех аспектов жизни, разочарование, сопротивление изменениям, ненависть, злоба, создание препятствий для всего хорошего в жизни, попытки побега от реальности, фрустрация, проблемы, негативные ожидания, влияние прошлого на настоящее, отторжение, чувство вины, неспособность принять решение.

6. Болезни дыхательной системы

Отказ брать ответственность за свою жизнь, споры, крик, игнорирование, мстительность, страх жить, сопротивление изменениям, депрессивные проявления, отчаяние.

7. Болезни опорно-двигательного аппарата

Недостаточность поддержки, длительное психическое перенапряжение, страх перед будущим, чувство отсутствия поддержки в жизни, отсутствие целостности, упрямство, неспособность вынести тяготы судьбы, отсутствие эмоциональной поддержки, чувство вины, финансовые трудности, лицемерие, застойное мышление, непреклонность, жесткость, чувство вины, ощущение обременения жизнью, беспокойство, страх перед авторитетом, эгоизм, чувство ненужности, чувство недостаточно хорошего внешнего вида, недостаток любви, страх идти вперед, гордыня, подавленный гнев, сильное желание удержать.

Как избавиться от страха Фото: freepik.com

8. Болезни мочеполовой системы

Страх отпустить человека или событие, критика, разочарование, обозленность, стыдливость, гнев, страх ошибок, тревожность.

9. "Женские" болезни

Отстранение от внутренней женской сущности, нарушение отношений между мамой и ребенком, чувство отсутствия любви, гиперопека, самонаказание, ссоры со второй половинкой, страх быть нежелательной, отказ от женственности, ощущения себя недостойной любви.

10. "Мужские проблемы"

Ментальные страхи, чувство вины, злость на предыдущего партнера, неприятие мужских принципов, ослабление мужественности.

11. Кожные заболевания

Недовольство жизнью, нелюбовь к себе, подверженность к воздействию окружающими людьми, скрытые страхи, тревога, страх боли, сопротивление, гнев, отстраненность.

12. Болезни эндокринной системы

Психический дисбаланс, беспокойство, отсутствие заботы о себе, бедность эмоций, ощущения, что все счастливые моменты жизни уже прошли, унижения.

13. Болезни кровеносной системы

Ограничение в радостях жизни ради денег, отсутствие радости, сомнения, гнев разочарование, чувство одиночества и страха, застой в мыслях, нерешенные эмоциональные проблемы, недолюбленность в детстве, одержимость.

14. Нарушения роботы иммунной системы, инфекционные заболевания

Раздражение, неприятие себя, вспыльчивость, зависть, чувство незащищенности, злобные мысли, эгоизм.

15. Другие болезни:

Рак – горе, глубокая боль, разрушительное чувство обиды.

Опухоли – тотальный акцент внимания на старые обиды, нежелание их отпускать.

Хронические болезни – страх перед будущим, страх перемен.

Это далеко не полный перечень проблем и причин возникновения.

Уделяйте время себе Фото: Pexels

По сути, теория психосоматики основывается на пять ключевых эмоциях человека:

Гнев. Грусть. Радость. Страх. Интерес.

Психолог Лесли Лекрон выделяет следующие причины возникновения психосоматических заболеваний:

Внутренний конфликт (одна часть личности начинает "гражданскую войну" против другой).

Условная выгода от заболевания (при этом человек не осознает, что болеть ему выгодно).

Внушение (подсознательно принимается внушение со стороны более авторитетного человека).

Язык тела (эмоция выражается физически, человек в буквальном смысле начинает "не переваривать", "тошнить" от чего-то и т.д.).

Самонаказание (организм бессознательно наказывает себя за какую-либо вину).

Прошлый опыт (чаще всего на теле "отпечатывается" травмирующее эмоциональное переживание из детства, которое ждет повода проявиться в болезни).

Идентификация (человек "перенимает" симптом у человека, с которым у него есть сильная эмоциональная связь).

Психологи дали советы, как пережить горе – смотрите видео:

"Психосоматические заболевания не поддаются традиционной терапии – нужно выяснить психологические причины, поэтому и лечение обязательно должно быть комплексным. Причем самому клиенту в этом вопросе отводится ведущая роль. Ибо самое важное в лечебном процессе – нормализовать режим дня",- говорит Анна.

Это не значит, что вы должны жить по будильнику, но определенный распорядок у вашего дня должен быть, поясняет психолог. Например, очень важно в одно и то же время вставать и ложиться спать. Должны быть определенные часы для приема пищи.

На работе обязательно нужно делать небольшие перерывы для себя, советует Анна. Не забывайте о делах, которые приносят вам удовольствие, но которые приходится откладывать на потом. Каждый день нужно делать для себя что-то приятное.

Ежедневно должна быть физическая активность – прогулка на свежем воздухе, зарядка, занятия спортом, йогой. Отлично работают аффирмации и медитации. Перефокусировать внимание достаточно при помощи чтения увлекательной книги, приготовления любимого блюда, расслабляющей ванны или похода в театр.

"Но, как правило, снять психологический дискомфорт/стресс еще не значит решить проблему. Очень важно осознать причину своих переживаний и создать новую стратегию поведения, а в этом может помочь работа с психологом или психотерапевтом", – подытожила Анна Литвинчук.

Тем временем мы выяснили, что такое интимофобия: почему мужчины и женщины боятся секса.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться