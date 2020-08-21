Психосоматика: откуда берется варикоз и при чем здесь работа

Когда мы чувствуем, что делаем что-то через силу, тело дает нам знак

Проблемы со здоровье напрямую связаны с психическим состоянием человека и его настроением. Этими вопросами занимается психосоматика — направление в медицине и психологии, которое изучает влияние психологических факторов на возникновение и течение заболеваний. Многих людей волнует варикоз, а оказывается все дело в нелюбимой работе, рассказывает психолог Елена Вайс. На свой странице в Instagram она пояснила, что необходимо сделать людям, страдающим на расширение вен.

Основными причинами возникновения варикоза являются неудовлетворенность своим делом, нереализованность и как следствие ощущение несвободы, замкнутости, говорит эксперт.

При этом Елена пояснила, почему вены увеличиваются чаще всего именно на ногах.

Если варикоз не лечить, то потребуется операция Фото: freepik.com

"Когда мы чувствуем, что делаем что-то через силу, тело пытается исчезнуть, прижаться к земле и ждать, пока обстоятельства изменятся. Поэтому вены увеличиваются чаще всего на ногах. Ко всему прочему добавляется постоянное подавление внутри себя негативных эмоций и самоубеждение себя в том, что "все хорошо"", – рассказала психолог.

Но, если тело дает знак и противится, значит необходимо срочно менять род деятельности, заверяет Вайс.

"Прислушайтесь к своему сердцу, вспомните свои детские увлечения и подавленные таланты – быть может, именно они подарят вам ощущение легкости и свободы, и вы перестанете прижиматься к земле, а воспарите над ней", – подытожила эксперт.

Что такое психосоматика и как проходит лечение эмоциями – смотрите видео:

Ранее мы выяснили, что такое психосоматика и как решать проблемы с помощью подсознания.

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