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Психосоматика: откуда берется варикоз и при чем здесь работа

Сегодня, 09:09

Когда мы чувствуем, что делаем что-то через силу, тело дает нам знак

Проблемы со здоровье напрямую связаны с психическим состоянием человека и его настроением. Этими вопросами занимается психосоматика — направление в медицине и психологии, которое изучает влияние психологических факторов на возникновение и течение заболеваний. Многих людей волнует варикоз, а оказывается все дело в нелюбимой работе, рассказывает психолог Елена Вайс. На свой странице в Instagram она пояснила, что необходимо сделать людям, страдающим на расширение вен.

Основными причинами возникновения варикоза являются неудовлетворенность своим делом, нереализованность и как следствие ощущение несвободы, замкнутости, говорит эксперт.

При этом Елена пояснила, почему вены увеличиваются чаще всего именно на ногах.

Если варикоз не лечить, то потребуется операция
Если варикоз не лечить, то потребуется операция
Фото: freepik.com

"Когда мы чувствуем, что делаем что-то через силу, тело пытается исчезнуть, прижаться к земле и ждать, пока обстоятельства изменятся. Поэтому вены увеличиваются чаще всего на ногах. Ко всему прочему добавляется постоянное подавление внутри себя негативных эмоций и самоубеждение себя в том, что "все хорошо"", – рассказала психолог.

Но, если тело дает знак и противится, значит необходимо срочно менять род деятельности, заверяет Вайс.

"Прислушайтесь к своему сердцу, вспомните свои детские увлечения и подавленные таланты – быть может, именно они подарят вам ощущение легкости и свободы, и вы перестанете прижиматься к земле, а воспарите над ней", – подытожила эксперт.

Что такое психосоматика и как проходит лечение эмоциями – смотрите видео:

Ранее мы выяснили, что такое психосоматика и как решать проблемы с помощью подсознания.

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Источник: Сегодня
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