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Психосоматика: откуда берется высокое давление

Сегодня, 09:09

Необходимо прийти к осознанию, что ваша миссия – быть счастливым человеком здесь и сейчас

Высокое давление – проблема, которая мучает многих людей разного возраста. Психолог Елена Вайс пояснила откуда оно берется с точки зрения психосоматики и что с этим делать. На своей странице в Instagram она назвала также главные причины высокого давления с точки зрения психологии.

"Гиперответственность и сверхэмоциональность. Ведь даже название болезни говорит само за себя – высокое давление. Давление на кого? Конечно же на себя!" – говорит психолог и поясняет почему именно так происходит.

  1. Гиперответственность заставляет человека раз за разом прокручивать в голове ситуации из жизни, коря себя за то, что поступил "так, а не иначе".
  2. Сверхэмоциональность подливает масла в огонь и усиливает и без того негативные чувства.

Гипертония повышает риск развития атеросклероза
Гипертония повышает риск развития атеросклероза
Фото: freepik.com

"В результате человек сжимается, создает вокруг себя кокон, чтобы оградиться от всего мира, и этот кокон сдавливает его", – поясняет Елена.

По словам психолога, гиперответственность часто просыпается у семейных женщин. Думаю, каждая из нас хоть раз в жизни говорила мужу или ребенку "да ладно, не пытайся сделать это, я сама сделаю" и брала на себя еще больший груз.

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Что делать: необходимо прийти к осознанию, что ваша миссия – быть счастливой здесь и сейчас, ведь только тогда счастливы будут все близкие люди.

Брать на себя ответственность за других людей, значит лишать их важных уроков Вселенной, – отмечает специалист.

Психолог рекомендует больше ценить себя и своей время, а также использовать аффирмацию: "У меня все получается легко и непринужденно, я счастлива, потому что хочу быть счастливой".

Что такое психосоматика – смотрите видео:

Тем временем астролог назвала главную задачу женщины.

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Источник: Сегодня
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