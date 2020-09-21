Психосоматика: почему болит голова и при чем тут страхи

Психолог дала два экспресс-метода, чтобы избавиться от головной боли без лекарств

Каждый человек, хотя бы раз в жизни, прочувствовал, что такое головная боль. Причиной тому могут послужить простудные заболевания, сбой в режиме дня, стресс, длительное пребывание в жаре или на оборот – в холоде. Но головные боли могут возникать не только по причине проблем со здоровьем, а и из-за наших страхов, рассказывает психолог Наталья Рожкова на своей странице в Instagram.

Наталья Рожкова Психолог

Фразы-индикаторы головной боли из-за страхов

Именно страхи являются причиной головных болей. Поэтому, если вы узнаете себя в одной из следующих фраз – важно начать прорабатывать главную причину.

У меня болит голова, когда я работаю в выходной день. Я не успеваю все сделать в офисе и боюсь замечаний руководства.

У меня всегда болит голова после бурной вечеринки с алкоголем. Я боюсь, что на вечеринке вела себя неадекватно и обо мне буду говорить.

При общении с одной из коллег у меня всегда болит голова. Эта коллега всех обсуждает и критикует. Я ​уверена, что она обсуждает и критикует меня.

У меня начинает болеть голова, когда я общаюсь с клиентами, потому что я боюсь сделать ошибку.

Мне всегда кажется, что я недостаточно профессионален.

Все эти фразы говорят о страхе критики, страхе быть не идеальным человеком, страхе сделать ошибку.

Почему болит голова – основные принципы психосоматики Фото: Pexels

Как предотвратить головную боль: два экспресс-метода

Расслабить мышечный зажим можно, сделав массаж головы. Акцент делайте на приятных ощущениях. Можно использовать тренажер "мурашка". Глубокое дыхание. Сосредоточьтесь на своем дыхании. Следите за движением воздуха внутри вас. Дышите глубоко. Думайте только о дыхании.

Эти методы работают, если вы поймали эмоцию в самом начале, в момент ее зарождения. Признали ее и решили проработать.

Как избавиться от страхов и головной боли: четыре способа

1. Если ваши страхи обоснованы

В случае, если вы действительно делаете много ошибок и вас часто критикуют, то стоит прислушаться. Возможно, вы занимаетесь делом, которое вам не интересно. Если это дело для вас важно, то стоит улучшить качество своей работы, пройти обучение.

2. Если ваши страхи не обоснованы

Если вы профессионал своего дела и выполняете все на высшем уровне, то просто посмейтесь над собой и расслабляйтесь.

3. Будьте собой

Не следует заставлять себя быть таким, каким вас хотят видеть окружающие. Помните, что всегда найдутся недовольные.

4. Обратитесь к специалисту для глубокой проработки страхов

Если справиться со своими страхами не получается и головная боль не уходит – не бойтесь обращаться за помощью к специалистам.

Что такое психосоматика и как проходит лечение эмоциями – смотрите видео:

Ранее мы выяснили, что такое психосоматика и как решать проблемы с помощью подсознания.

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