Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Психосоматика: почему болит голова и при чем тут страхи

Сегодня, 13:07

Психолог дала два экспресс-метода, чтобы избавиться от головной боли без лекарств

Каждый человек, хотя бы раз в жизни, прочувствовал, что такое головная боль. Причиной тому могут послужить простудные заболевания, сбой в режиме дня, стресс, длительное пребывание в жаре или на оборот – в холоде. Но головные боли могут возникать не только по причине проблем со здоровьем, а и из-за наших страхов, рассказывает психолог Наталья Рожкова на своей странице в Instagram.

Наталья Рожкова

Наталья Рожкова

Психолог

Фразы-индикаторы головной боли из-за страхов

Именно страхи являются причиной головных болей. Поэтому, если вы узнаете себя в одной из следующих фраз – важно начать прорабатывать главную причину.

  • У меня болит голова, когда я работаю в выходной день. Я не успеваю все сделать в офисе и боюсь замечаний руководства.
  • У меня всегда болит голова после бурной вечеринки с алкоголем. Я боюсь, что на вечеринке вела себя неадекватно и обо мне буду говорить.
  • При общении с одной из коллег у меня всегда болит голова. Эта коллега всех обсуждает и критикует. Я ​уверена, что она обсуждает и критикует меня.
  • У меня начинает болеть голова, когда я общаюсь с клиентами, потому что я боюсь сделать ошибку.
  • Мне всегда кажется, что я недостаточно профессионален.

Все эти фразы говорят о страхе критики, страхе быть не идеальным человеком, страхе сделать ошибку.

Почему болит голова – основные принципы психосоматики
Почему болит голова – основные принципы психосоматики
Фото: Pexels

Как предотвратить головную боль: два экспресс-метода

  1. Расслабить мышечный зажим можно, сделав массаж головы. Акцент делайте на приятных ощущениях. Можно использовать тренажер "мурашка".
  2. Глубокое дыхание. Сосредоточьтесь на своем дыхании. Следите за движением воздуха внутри вас. Дышите глубоко. Думайте только о дыхании.

Эти методы работают, если вы поймали эмоцию в самом начале, в момент ее зарождения. Признали ее и решили проработать.

Читайте также:
Психосоматика: какие истинные причины бессонницы

Как избавиться от страхов и головной боли: четыре способа

1. Если ваши страхи обоснованы

В случае, если вы действительно делаете много ошибок и вас часто критикуют, то стоит прислушаться. Возможно, вы занимаетесь делом, которое вам не интересно. Если это дело для вас важно, то стоит улучшить качество своей работы, пройти обучение.

2. Если ваши страхи не обоснованы

Если вы профессионал своего дела и выполняете все на высшем уровне, то просто посмейтесь над собой и расслабляйтесь.

3. Будьте собой

Не следует заставлять себя быть таким, каким вас хотят видеть окружающие. Помните, что всегда найдутся недовольные.

4. Обратитесь к специалисту для глубокой проработки страхов

Если справиться со своими страхами не получается и головная боль не уходит – не бойтесь обращаться за помощью к специалистам.

Что такое психосоматика и как проходит лечение эмоциями – смотрите видео:

Ранее мы выяснили, что такое психосоматика и как решать проблемы с помощью подсознания.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Почему мы чувствуем перепады погоды и как с этим бороться: врачи о метеозависимости ТОП-6 навыков, чтобы побороть страх публичных выступлений Инфекционист объясняет, почему важно носить маску правильно, а не на подбородке Синдром профессионального выгорания: как вернуть интерес к своей работе
здоровье психология психосоматика страхи головная боль
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Русская Кардашьян дерзко пошалила на улице
Русская Кардашьян дерзко пошалила на улице
Бахари похвасталась роскошными формами во время отдыха в Майами
Бахари похвасталась роскошными формами во время отдыха в Майами
Невеста Роналду в тесном бикини показала, чем очарован футболист
Невеста Роналду в тесном бикини показала, чем очарован футболист
Зірка "ПроФутбол", показала себе і розповіла про машину
Зірка "ПроФутбол", показала себе і розповіла про машину

Популярные статьи

Сегодня, 11:02Events

Рождество Пресвятой Богородицы-2020: лучшие поздравления в картинках, стихах и смс

Сегодня, 09:26Events

Рождество Пресвятой Богородицы: что ни в коем случае нельзя делать в этот праздник

Сегодня, 05:20Events

С Рождеством Пресвятой Богородицы: нежные картинки и открытки с великим церковным праздником

Сегодня, 00:31Шоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в четвертом эфире

Сегодня, 00:10Шоу-бизнес

Экс-холостяк Сергей Мельник признался, что в финале романтического шоу выбрал не ту девушку

Вчера, 10:22Events

Сегодня Всемирный День отца-2020: что означает праздник

Вчера, 09:41Events

День Благодарения в Украине-2020: история и традиции праздника

Вчера, 05:44Психология

Гороскоп на сегодня 20 сентября: Водолею нужно начать действовать, а Рыбам – сбавить обороты

Вчера, 05:05Events

20 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

19 сентябряТехно

Чем старые мобилки лучше смартфонов: ТОП-5 превосходных функций

19 сентябряFun

Спят на прилавках и валяются на полу: парень публикует забавные фото отдыхающих в магазине котов

19 сентябряПсихология

Гороскоп на сегодня 19 сентября: Овна ждет благоприятный день в делах, а Тельцу нужно научиться балансировать

18 сентябряСтиль

Сама элегантность: королева Летиция появилась на публике в лаконичном синем платье

18 сентябряШоу-бизнес

Дочь Любови Успенской засняли в Лос-Анджелесе, когда та медитировала, сидя на асфальте

18 сентябряТехно

Смартфоны Huawei массово скупают – в чем причина

18 сентябряEvents

Еврейский Новый год: поздравления в прозе, стихах, картинках и смс

Новости партнеров

Дилетта Леотта – главная звезда итальянского футбола
Дилетта Леотта – главная звезда итальянского футбола
Пышногрудая Астафьева в смелом топе показала страсть
Пышногрудая Астафьева в смелом топе показала страсть
"Холостячка" Мишина показала наслаждение в огромном декольте
"Холостячка" Мишина показала наслаждение в огромном декольте
"Это просто ужас": 83-летняя Немоляева рассказала о страданиях
"Это просто ужас": 83-летняя Немоляева рассказала о страданиях
Девушка дня. Обворожительная болгарка на мировом корте
Девушка дня. Обворожительная болгарка на мировом корте
Фото жінок, через яких англійських футболістів погнали зі збірної
Фото жінок, через яких англійських футболістів погнали зі збірної
Мама покійного сина Павліка звернулася до дружини артиста
Мама покійного сина Павліка звернулася до дружини артиста
Трагическая гибель экс-возлюбленного Ксении Собчак: подробности
Трагическая гибель экс-возлюбленного Ксении Собчак: подробности

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять