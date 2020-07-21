Что важно знать о работе мозга, чтобы изменить свою жизнь: пять фактов

Мечтания способны улучшить физическое состояние человека

Мозг обладает большой силой и возможностями, которые позволяют человеку жить полной и насыщенной жизнью. Главное – знать его главные функции и возможности, чтобы использовать их на полную. Психолог Анна Литвинчук рассказала Сегодня.Lifestyle пять фактов о мозге, которые изменят вашу жизнь.

1. Мозг не видит разницы между реальным и воображаемым

Мозг реагирует в равной степени на все, о чем вы думаете. В этом смысле для него нет разницы между объективной реальностью и вашими фантазиями. По этой причине возможен так называемый эффект плацебо, говорит психолог.

Если мозг считает, что вы принимаете фармацевтический препарат, то реагирует на него соответствующим образом. Выпил плацебо, думая, что это аспирин, и мозг даст организму команду понизить температуру тела.

Как мозг помогает менять жизнь Фото: unsplash.com

"Точно так же работает и эффект ноцебо, но в обратном направлении. Если ипохондрик смотрит вечерний выпуск новостей и слышит в них о вспышке новой болезни, то он может даже начать физически ощущать ее симптомы",- рассказывает эксперт.

Хорошая новость же в том, что если вы смотрите на мир в розовых очках, то наверняка чаще чувствуете себя счастливым за счет аномального высокого уровня серотонина (гормон радости) в крови.

Любая конструктивная мысль или грезы о светлом будущем способны улучшить ваше физическое состояние прямо здесь и сейчас.

2. Вы видите то, о чем думаете чаще всего

Все, о чем вы думаете, становится основой вашего жизненного опыта. К примеру, если вы купите новый автомобиль, то станете чаще замечать машины этой марки в городе. Все дело в том, что после покупки вы думаете о своей машине чаще, чем думали до сих пор.

Психолог также пояснила, почему это важно знать:

Выбраться из любой стрессовой ситуации можно, просто перепрограммировав свое мышление.

Если вы пытаетесь анализировать политическую ситуацию, преподносимую разными СМИ по-разному, то верить будете только тем, которые отражают вашу собственную точку зрения.

Если вы хотите изменить что-либо в своей жизни, начните с изменения мыслительных шаблонов.

3. Большую часть времени мозг работает на автопилоте

В среднем человеческий мозг за день генерирует 60 тыс. мыслей. Но больше 40 тыс. из них будут теми же мыслями, которые вы гоняли в своей голове вчера. Вот почему так просто скатиться в штопор негативного восприятия жизни, пояснила Анна, и именно потому людям чаще нужно менять привычную обстановку на незнакомую, чтобы "прочистить" мозги.

"Негативные мысли создают стресс и беспокойство сами по себе, даже если реальной на то причины нет. И они реально разрушают иммунитет, который вынужден на это реагировать", – пояснила психолог.

Важно регулярно тренировать свой мозг и заставлять его чаще регистрировать позитивные мысли. Чем больше вы будете пытаться, тем быстрее и проще у вас будет получаться. Относиться к жизни сознательно — это пробовать взять все эти бессознательные процессы под собственный контроль. Конечная цель практики — добиться того, чтобы большинство ваших мыслей, возникающих "по умолчанию", были позитивными.

4. Периодически отключаться — это жизненно важно

Вы можете буквально тонуть в тысячах негативных мыслей, которые застревают у вас в голове в течение дня. Поэтому вам нужно "отключаться": это даст передышку для иммунной системы, сделает вас здоровее и счастливее.

"Самый простой способ на несколько минут "выключить" мозг — медитация. Она позволяет превратить ваше сознание в удобный и эффективный инструмент", – советует эксперт.

Правильно планируйте свой отпуск Фото: Getty Images

А по поводу отпуска психолог рекомендует выбирать активный отдых: лыжи, дайвинг, походы в горы. Чем проще вам сосредоточиться на захватывающем процессе, тем эффективнее "прочищается" голова.

5. Вы сами можете изменить свой мозг

Когда человек сосредотачивается на какой-то умственной деятельности, то его мозг в этот момент активно генерирует новые нервные связи. Этот процесс биологи называют нейропластичностью.

Вот как это работает. Если вы думаете, что не в состоянии похудеть, то со временем лишь будете укрепляться в этой мысли. А вот если вы замените это подсознательное убеждение на мысль: "Я в отличной физической форме", то ваш мозг будет каждый раз строить к ней новые нейронные связи. Вы начнете все чаще замечать новые возможности, которые позволят вам превратить эту подсознательную установку в новую реальность.

"У вас есть возможность подчинить себе свое сознание и измениться. У вас есть возможность добиться всего, чего вы хотите. Главное — поверить в это. Ведь любой физический процесс начинается с мыслей, которые возникают в вашей голове", – подытожила психолог.

Есть ли разница между женским и мужским мозгом – смотрите видео:

Тем временем мы выяснили, как решать проблемы с помощью подсознания.

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