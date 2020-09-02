Пять главных ошибок мужчин в отношениях

Если мужчина не считается с мнением женщины и не поддерживает ее – отношения обречены

Чтобы отношения были гармоничными и приносили счастье двоим, важно не допускать ошибок, которые могут разрушить ваш союз. Психолог Александр Шахов на своей странице в Instagram назвал пять самых распространенных ошибок в отношениях, которые допускают мужчины.

По его словам, в большинстве случаев, главным камнем преткновения в отношениях является то, что женщина просто не чувствует себя рядом со своим мужчиной в безопасности.

Пять главных ошибок мужчин в отношениях Фото: stocksnap.io

Пять главных ошибок мужчин в отношениях

1. Нарушать обещания

В этом случае женщина не может полагаться на мужчину, чувствует, что он может в любой момент ее подвести. Это вызывает тревогу, будто ждешь удара в спину каждую секунду. Тревога копится, выливается в претензии, скандалы, истерики.

"Мужчины, возьмите за правило: сказал-сделал. Не смогли сделать — объясните почему. Не молчите", – советует эксперт.

2. Проявлять пренебрежение

Не считаться с мнением женщины, делать все только так, как хочется мужчине, проявлять неуважение в обществе по типу "так это же бабы" — дисквалификация в качестве мужчины.

"Глумиться над теми, кто тебе доверился — это низко. Сюда же относится желание в постели удовлетворить только себя и не обращать внимания на потребности женщины", – отметил психолог.

3. Избегать ответственности

Мужчина — это тот, кто берет на себя ответственность, говорит Шахов. Они решают проблему, а не ищут виноватых, не ноют и не жалуются. Мужчина берет и решает проблему, кто бы ее не создал. Решает молча, точно, четко. Такой человек, по словам психолога, вызывает уважение.

4. Не прояснять неясное

Когда мужчина видит, что с его женщиной что-то происходит (она обиделась, злится или игнорирует), он предпочитает убежать, засунуть голову в песок и делать вид, что все нормально.

"Мне понятно, что нас не учили, как решать такие ситуации. Обычно мы игнорируем или нападаем, злимся. Но ни одна из этих стратегий не приводит к решению проблемы, а только ее усугубляет", – поясняет психолог.

Пять главных ошибок мужчин в отношениях Фото: Pexels

5. Оставлять без поддержки

Если женщина попросила помочь ей в сложной ситуации, но мужчина не позаботился о ней и не поддержал, доверие к такому мужчине будет стремительно исчезать, заверяет эксперт. Ведь каждой женщине хочется опереться на сильное плечо своего мужчины.

"Не теряйте доверие любящей женщины, вернуть его будет очень сложно. Очень", – подытожил Шахов.

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