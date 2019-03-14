Пять моментов в переписке, которые должны насторожить

Если женщина действительно нужна мужчине, он достанет ее из-под земли

Какие моменты должны настораживать в переписке Фото: Pixabay

В эпоху цифрового общения и огромных возможностей виртуальных знакомств очень легко, с одной стороны, завести друга и потенциального партнера благодаря Интернету. С другой – есть опасность попасть в иллюзию и построить себе воздушные замки там, где для этого нет никаких причин.

Итак, если вы девушка и заметили эти нюансы в переписке с интернет-знакомым – не тратьте время:

Количество ваших сообщений ему значительно превышает количество его месседжей, адресованных вам. Пролистайте последние несколько страниц переписки – и проанализируйте. Если мужчина никогда не отвечает сразу, пропадает на несколько дней без причины, ссылаясь на занятость, его ответы на вопросы краткие и не окрашены эмоционально – значит, он не заинтересован ни в отношениях, ни в общении. Если есть желание – 1 минута ответить человеку на месседж всегда найдется, поверьте. Если он пишет только когда ему это удобно или выгодно (когда ему скучно и нечего делать, когда внезапно предлагает вам провести вместе вечер или ночь, хотя заранее вы не договаривались). Если он пишет посреди ночи. В то же время все ваши предложения отклоняет. Если он ограничивается лайками в вашем Instagram и редкими комментариями под постами, но при этом не поддерживает активную переписку и никуда не зовет – значит, он просто имеет симпатию, но не имеет желание переводить это во что-то большее. Либо просто пытается держать вас "в тонусе". Если вы общаетесь длительное время в сети, но до сих пор не встретились. Скорее всего, он либо не рассматривает вас как серьезную претендентку на спутницу своей жизни, либо вы просто запасной вариант.

Стоит ли продолжать сомнительный контакт, решать вам. Но если вы мужчине действительно нужны, он достанет вас из-под земли и не успокоится, пока не уговорит встретиться прямо сейчас.

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