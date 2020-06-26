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Пять мужских знаков зодиака, которые делают женщин счастливыми

Сегодня, 07:09

Астрологи говорят, что влияние звезд на поведение людей исключать нельзя

Взаимоотношения мужчин и женщин развиваются по-разному в силу различных факторов и событий. И влияние звезд на поведение людей точно исключать нельзя, считают астрологи. Они назвали пять мужских знаков зодиака, которые приносят женщинам счастье.

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Рак (22 июня – 22 июля)

Непростой характер мужчин этого знака зодиака со всеми его эмоциональными перепадами оправдывается их романтичной натурой. Они умеют красиво ухаживать, обожают свою вторую половину и готовы исполнять все ее капризы.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Мужчины этого знака зодиака долго и ответственно выбирают себе девушку и совсем не спешат звать ее под венец. Но ту женщину, которая все же окажется рядом, Дева будет воспринимать как родственную душу, проявлять к ней сентиментальность и делать все, чтобы она была счастливой.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Представители этого знака зодиака всячески выступают за равные права и обязанности в семье. Они не позволяют себе быть грубыми с женщиной и диктовать ей правила поведения. Всегда готовы помочь своей возлюбленной и уберечь ее от невзгод. Семья и жена будут для такого мужчины всегда на первом месте.

5 мужских знаков зодиака, которые приносят женщинам счастье
5 мужских знаков зодиака, которые приносят женщинам счастье
Фото: pexels

Козерог (23 декабря – 20 января)

Женщине рядом с мужчиной-Козерогом будет очень комфортно и уютно, ведь он обеспечит ей хорошую и счастливую жизнь. При этом требования у него будут не маленькие, ведь он выбирает себе спутницу на всю жизнь. Счастливые отношения в семье – это про стремление мужчин этого знака зодиака.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Представители этого знака зодиака отличаются своей добротой, милосердием и желанием подарить всю свою любовь. Они готовы на все, лишь бы их вторая половинка была счастлива. Мужчины-Рыбы бескорыстны и готовы всегда помочь, они не любят скандалов и пытаются решать все конфликты мирным путем.

Как вернуть страсть в отношениях – смотрите видео:

Тем временем психолог развеял четыре главных мифа про отношения мужчины и женщины.

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Источник: Сегодня
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