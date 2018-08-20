Пять несложных способов упростить свою жизнь

Один из способов сделать вашу жизнь простой – это приобретать только то, что вам абсолютно необходимо

Радуйтесь жизни. Фото: pixabay

Чтобы жить проще, необходимо от чего-то отказаться, а что-то изменить. Что именно – читайте дальше. Вашему вниманию пять несложных и эффективных способов изменить свою жизнь, максимально упростив.

1. Работайте над своими мечтами, но не пытайтесь слишком переусердствовать

Не позволяйте своим мечтам превратить вас в трудоголика. Тратьте время на себя и не забывайте о том, что нужно прожить свою жизнь в настоящем. Любая чрезмерная работа может привести к выгоранию, поэтому очень важно найти свой самый комфортный темп движения и спокойно, но целенаправленно действовать. Никто не создал империю за одну ночь – все это требует времени, самоотверженности и терпения. Вы должны вдохнуть в свои мечты жизнь, а не загнать себя до изнеможения, чтобы добраться до финиша раньше всех. Просто не ускоряйте события.

2. Не покупайте больше, чем вам нужно

Один из способов сделать вашу жизнь простой – это приобретать только то, что вам абсолютно необходимо, и избавиться от всего, что не помогает вам и никак не улучшает ваш быт. Покупка вещей излишних или же вещей, которые вы попросту не можете себе позволить, приведет только к стрессу и долгам. Материальные предметы НЕ приносят больше счастья, а скорее больше хаоса и чувства опустошенности. Живите в рамках своих доходов и насущных потребностей, и вам станет намного проще и легче.

3. Работайте разумнее, а не тяжелее

Контролируйте свою рабочую нагрузку: постарайтесь выполнить одну задачу в заданное время, а затем перейдите к следующей. Многозадачность неэффективна, потому не пытайтесь делать сразу несколько вещей. Наш мозг способен качественно обрабатывать только одну задачу за один раз, следовательно, нет смысла его перегружать. Мы все ведем занятую жизнь, но главным образом потому, что делаем то, что мы в действительности не хотим делать. Сосредоточьте свою энергию на том, что принесет вам наибольшее счастье и радость, и устраните лишнее и ненужное.

4. Не воспринимайте жизнь чересчур серьезно

Мы тратим массу времени и энергии на беспокойство о будущем, на то, что о нас думают другие, и на прочие тревожные мысли. Зачем расходовать свои лимитированные ресурсы на то, чтобы волноваться по поводу вопросов, которые могут даже не иметь ответа? Будьте здравомыслящими и живите настоящим моментом. Не позволяйте мелочам жизни или чрезмерной ответственности истощить вас. Посмотрите на более полную картину вашей жизни ясным взглядом.

5. Примите свои недостатки

Еще один способ упростить свою жизнь – это не ожидать совершенства. В этой реальности ничто не будет идти точно так, как вы планируете. Конечно, иногда что-то будет даже лучше, чем вы думали, но большую часть времени мы устанавливаем высокую планку, а потом разочаровываемся. Чтобы обрести внутреннее счастье и спокойствие, необходимо найти золотую середину или баланс. Отпустите все свои непомерные ожидания и успокойтесь. Вы думаете, что сегодня отвратительный день – вы пролили на себя кофе, вы не можете найти свою одежду, ваши дети плохо вели себя в школе, ваш босс взвалил на вас еще один проект, и вы чувствуете, что скоро утонете в море стресса и усталости. Мы все испытывали такие моменты. Тем не менее, цените даже их. В конце концов, это всего лишь жизнь, и вы ее неотъемлемая часть.

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