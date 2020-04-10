Пять правил безопасности: как ужиться под одной крышей родителям и детям

Психолог Юлия Чемер дала рекомендации тем, кому сложно пребывать все время дома

Прошел почти месяц, как карантин усадил дома большинство родителей и детей. Сначала кто-то впадал в панику – и это понятно, ведь финансовая сторона пребывания дома активизирует все физические и психические процессы. Кто-то наслаждался пребыванием дома вместе, кто-то ощутил радость длительных прогулок и чрезмерного общения в узком семейном кругу.

Но это была лишь первая стадия эйфории и адаптации к настоящей действительности, говорит психолог Юлия Чемер. Далее приходит понимание, что сидеть дома нужно не день, не недельку, а месяц точно. Возможно и больше.

"Согласитесь, что розовые очки того, что "спорт теперь будет в моей жизни всегда", "я займусь самообразованием", "наготовлю все рецепты, что предложит всемирная сеть", "сделаю с ребенком все поделки и развивалки", "высплюсь во всех позах" и просто "моя жизнь наполниться тем, на что не хватало никогда времени" нужно будет снять…Вы это все попробуете и сделаете, а на долго ли хватит позитивного настроя и заряда, когда за окном и в обществе в целом царит паника и неизвестность", – отмечает Юлия.

Как пояснить детям про самоизоляцию и карантин Фото: Pexels

Далее, по ее словам, наступает привыкание и рациональное мышление: "Хорошо, если человек принимает и легко адаптируется к новым обстоятельствам. Когда видна перспектива и действия соответствуют настоящей ситуации. Всегда радуюсь, когда люди счастливы и обладают принятием ситуации и рациональными взглядами на новый способ жизни".

Психолог отмечает, что все люди разные и не каждый сможет легко принять и уплыть по течению. А еще найти способы радоваться, действовать и зарабатывать.

Как не переборщить с жалобами во время карантина – смотрите видео:

Хотелось бы назвать несколько рекомендаций для тех, кому сложно, кто испытывает дискомфорт в постоянном пребывании дома, у кого закончились идеи для творчества и тех, кто панически сделал ребенка центром вселенной дома, заняв все его пространство и время.

Как ужиться под одной крышей родителям и детям – пять правил безопасности от Юлии Чемер.

1. Обязательный режим дня для всех и список важных дел

Зачем? Каждому человеку нужен режим. Свой собственный, комфортный. Его не обязательно спрашивать у специалиста. Режим – это безопасность. Если говорить о детях, то детям важно знать, что их ожидает в определенный период времени.

Таким образом вы уйдете от большого количества истерик и периодов "ничегонеделания" (к ним мы еще вернемся). И для взрослого режим – это способ не паниковать, а четко планировать и выполнять свои задачи (которые важны из привычной жизни до карантина и новые, которые вы осваиваете) – результат вашего труда будет качественным.

2. Уважайте пространство каждого члена семьи. Уважайте личное время каждого

Взрослые и дети живут и взаимодействуют в семейном кругу, но время "побыть одному" и "поскучать" должно быть.

Зачем? Высшая степень стабильности личности – это пребывание наедине с самим собой. Родителям следует выделять время для себя (творчество, медитация, чтение книги, просмотр видео-курса, обучение, банально выпить кофе с вкусняшкой в тишине).

Дети так глобально не рассматривают время для себя, но знайте, что малыш, который сам себе нашел занятие, будет увлечен им дольше, чем тем, которое навязали или предложили взрослые. Стоит задуматься, что детям важно время "ничегонеделанья".

3. Хвалите поступки друг друга

Ссоры возникают от поиска негативных качеств и поступков окружающих. Если конкретнее, то эти все качества есть у вас и вас они раздражают в вас же самих. В определенных обстоятельствах происходит обострение и виновных вокруг становиться больше. Лучшая практика – это учиться видеть хорошее вокруг. Начните с поступков членов вашей семьи.

4. Определите настоящие семейные ценности и традиции, которые вы взращиваете

В ежедневной гонке за лучшей жизнью и огромным количеством информации вокруг, человечество утратило знания предыдущих поколений и ценности настоящих людей. Самое время формировать осознанность.

Речь не идет о традициях, которые вас заставят делать то, в чем вы себя не понимаете. Можем говорить о воспитании своей полезности обществу, окружающей среде и благодарности себе за свои поступки и умения. Подумать времени предостаточно. А детям будет как интересно.

Зачем нужна самоизоляция в условиях эпидемии Фото: Depositphotos

Вы же замечали, как дети любят помогать взрослым? Так помогать можно не только мыть посуду, а еще и сортировать мусор и использовать слова вежливости.

5. Мир вокруг вас прекрасен

А как об этом узнать, если не посмотреть вокруг себя? У цветов есть цикл жизни, Земля все так же вращается, вокруг нас сотни физических явлений и химических реакций, которые способны вызвать восторг даже у взрослого.

"Только простое чудо сможет спасти от социальной паники. А чудо рядом! Стоит лишь внимательно посмотреть вокруг. И у вас на это сейчас предостаточно времени. Здоровья, семейного счастья и обыкновенного чуда вам", – подытожила Юлия.

Тем временем мы выяснили, как понять, подходит ли вам психотерапевт.

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